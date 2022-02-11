Число заболевших ковидом за сутки в России превысило 200 000, и это не предел

Число заболевших ковидом за сутки в России превысило 200 000, и это не пределЭксперты говорят, что до пика заболеваемости стране еще далеко
Количество заболевших коронавирусом в России превысило 200 000 человек в день. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 11 февраля, за предыдущие сутки в России выявлено 203 949 новых случаев заболевания, госпитализирован 19 281 человек. Днем ранее оперштаб фиксировал 197 076 случаев, 9 февраля – 183 103.
Нынешнее число заболевших по России – не предельная цифра, сказал «Ведомостям» врач-эксперт Тимур Пестерев. По его словам, показатели заболеваемости могут расти до тех пор, пока «фактически не переболеют все, а некоторые и не по одному разу». Уровень заболеваемости зависит от сезонности, говорит он: «Это происходит естественным образом. Если ориентироваться на ОРВИ, грипп, другие инфекции, через некоторое время болезнь пойдет спад».
200 000 заболевших – это не пик, потому что заболеваемость идет по двум линиям – это мегаполисы (Москва и область, Санкт-Петербург) и регионы, говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «В мегаполисах более или менее стабилизация, в Москве даже идет снижение числа инфицированных, а в регионах волна поднимается, и, скорее всего, она еще какое-то время будет подниматься», – считает эксперт.
По мнению Попович, к марту – апрелю волна спадет, потому что «так себя ведут любые эпидемии». «Полагаю, что коронавирус с нами надолго и будет возвращаться – ему понравилось, тем более что уровень вакцинации низкий и ему вполне комфортно мутировать дальше», – считает Попович.
Больше всего заболевших, согласно официальным данным, в Санкт-Петербурге. Там за последние сутки заболели 22 070 человек, в Московской области – 8967. В число регионов–лидеров по уровню заболеваемости также вошли Красноярский край (7313 новых случаев), Свердловская область (5796), Воронежская область (5311), Пермский край (5298) и Нижегородская область (4682).
В Москве за последние сутки заболел 18 541 человек. 10 февраля в столичную статистику заболеваемости попали 22 747 человек, а 9 февраля – всего 11 521 новый случай. Такие колебания в оперштабе Москвы объяснили тем, что теперь наряду с ПЦР-тестами в статистике по заболеваемости учитываются и результаты положительных экспресс-тестов, проведенных в поликлинике.
Сейчас дело не в росте заболеваемости как таковой, а в изменении методики подсчета числа заболевших: соответствующее постановление главного санитарного врача России вступило в силу 6 февраля. «При сохранении прежней методики учета новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости», – отметили в штабе.
Мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что пик заболеваний «омикроном» в Москве прошел. «Так же, как и в других европейских городах, – за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным», – сообщается в блоге мэра Москвы. Собянин добавил, что в стационарном звене тоже наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций, но подчеркнул, что абсолютные значения заболеваемости еще «очень высокие».
Уже третий год ученые пытаются найти объяснение разному распространению коронавируса в разных странах и регионах, говорит эпидемиолог Василий Власов. «Выявляемые связи очень слабые, и определенно связать с чем-то не удается. Непредсказуемое течение этой эпидемии и вируса сильнее тех факторов, которые мы понимаем», – говорит Власов. По словам эксперта, понятен только рост заболеваемости в Москве и Санкт-Петербурге как в транспортных хабах и городах с высокой плотностью населения, в остальных регионах рост зависит от того, когда туда пришла инфекция.