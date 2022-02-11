Число заболевших ковидом за сутки в России превысило 200 000, и это не предел

Уже третий год ученые пытаются найти объяснение разному распространению коронавируса в разных странах и регионах, говорит эпидемиолог Василий Власов. «Выявляемые связи очень слабые, и определенно связать с чем-то не удается. Непредсказуемое течение этой эпидемии и вируса сильнее тех факторов, которые мы понимаем», – говорит Власов. По словам эксперта, понятен только рост заболеваемости в Москве и Санкт-Петербурге как в транспортных хабах и городах с высокой плотностью населения, в остальных регионах рост зависит от того, когда туда пришла инфекция.