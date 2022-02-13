Газета
Общество

В России за сутки выявили почти 198 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировали 197 949 случаев коронавируса, умерли 706 пациентов, сообщил оперштаб. В течение 24 часов были госпитализированы 12 653 человека, показатель за сутки снизился на 31,9%. Полностью выздоровели после лечения от коронавируса 101 568 россиян.

Наибольшее число заболевших выявили за сутки в Санкт-Петербурге (+20 136), Москве (+12 496) Московской области (+7 349), Красноярском (+6 317) и Пермском (+5 553) краях.

Ранее по теме: Мишустин распорядился выделить 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»

12 февраля в России второй день подряд выявили более 200 000 случаев заболевания коронавирусом за сутки. По данным оперштаба, положительный тест на инфекцию сдали 203 766 человек. Умерли от COVID-19 729 пациентов. 

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, сообщили 11 февраля в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Всего в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса, умерли 340 248 человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных