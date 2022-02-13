В России за сутки выявили почти 198 000 случаев коронавируса

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, сообщили 11 февраля в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.