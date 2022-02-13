В России за сутки выявили почти 198 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 197 949 случаев коронавируса, умерли 706 пациентов, сообщил оперштаб. В течение 24 часов были госпитализированы 12 653 человека, показатель за сутки снизился на 31,9%. Полностью выздоровели после лечения от коронавируса 101 568 россиян.
Наибольшее число заболевших выявили за сутки в Санкт-Петербурге (+20 136), Москве (+12 496) Московской области (+7 349), Красноярском (+6 317) и Пермском (+5 553) краях.
12 февраля в России второй день подряд выявили более 200 000 случаев заболевания коронавирусом за сутки. По данным оперштаба, положительный тест на инфекцию сдали 203 766 человек. Умерли от COVID-19 729 пациентов.
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, сообщили 11 февраля в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.
Всего в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса, умерли 340 248 человек.