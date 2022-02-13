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Суд арестовал на два месяца сына замглавы МВД Зубова по делу о даче взятки

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Сын заместителя главы МВД России Денис Зубов заключен под стражу на два месяца по решению Самарского районного суда, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О задержании сына Игоря Зубова в ходе спецоперации стало известно 12 февраля.

«Денису Зубову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказал собеседник ТАСС. 

Кроме того, под стражу заключен задержанный накануне вместе с Зубовым президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов, который также является подозреваемым по делу о даче взятки. По словам его адвоката, следователь не смог ответить на вопрос, чем подтверждается причастность Карпова.

«На мой взгляд, в дальнейшем уголовное преследование в отношении моего доверителя будет прекращено в связи с непричастностью к данному преступлению», — сказал журналистам адвокат Евгений Супотницкий.

12 февраля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании в Самаре Дениса Зубова, Игоря Карпова и Василия Ермакова после передачи Зубовым портфеля с 18 млн руб. сотруднику УФСБ. По словам Хинштейна, Карпов ранее был осужден за незаконную добычу и продажу сырой нефти, а Ермаков, бывший директор нефтебазы «МО НТП», фигурировал в уголовном деле о взятках.

«Доходы от нелегальной переработки и продажи ворованной нефти могут достигать сотен миллионов», — написал Хинштейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных