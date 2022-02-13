Суд арестовал на два месяца сына замглавы МВД Зубова по делу о даче взятки
Сын заместителя главы МВД России Денис Зубов заключен под стражу на два месяца по решению Самарского районного суда, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О задержании сына Игоря Зубова в ходе спецоперации стало известно 12 февраля.
«Денису Зубову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказал собеседник ТАСС.
Кроме того, под стражу заключен задержанный накануне вместе с Зубовым президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов, который также является подозреваемым по делу о даче взятки. По словам его адвоката, следователь не смог ответить на вопрос, чем подтверждается причастность Карпова.
«На мой взгляд, в дальнейшем уголовное преследование в отношении моего доверителя будет прекращено в связи с непричастностью к данному преступлению», — сказал журналистам адвокат Евгений Супотницкий.
12 февраля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании в Самаре Дениса Зубова, Игоря Карпова и Василия Ермакова после передачи Зубовым портфеля с 18 млн руб. сотруднику УФСБ. По словам Хинштейна, Карпов ранее был осужден за незаконную добычу и продажу сырой нефти, а Ермаков, бывший директор нефтебазы «МО НТП», фигурировал в уголовном деле о взятках.
«Доходы от нелегальной переработки и продажи ворованной нефти могут достигать сотен миллионов», — написал Хинштейн.