Суд арестовал на два месяца сына замглавы МВД Зубова по делу о даче взятки

Кроме того, под стражу заключен задержанный накануне вместе с Зубовым президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов, который также является подозреваемым по делу о даче взятки. По словам его адвоката, следователь не смог ответить на вопрос, чем подтверждается причастность Карпова.