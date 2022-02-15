Суд начал рассмотрение новых дел в отношении Навального
Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии №2 во Владимирской области начал рассматривать уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщили «РИА Новости».
Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили против Навального в конце 2020 г. Следствие считает, что Навальный из собранных более 588 млн руб. в качестве пожертвований его проектам потратил более 356 млн руб. на личные цели.
О возбуждении уголовного дела о неуважении к суду стало известно в конце мая 2021 г. Навальный обвиняется в оскорблении мировой судьи участка № 321 Бабушкинского района Москвы Веры Акимовой, которая рассматривала дело об оскорблении Навальным ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время процесса Навальный получил более десяти замечаний из-за своего поведения.
Сейчас в отношении Навального расследуется еще одно уголовное дело — о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК). Следственный комитет (СК) России возбудил его в сентябре прошлого года. По версии следствия, Навальный, являясь учредителем ФБК, создал экстремистское сообщество. СК утверждает, что сообщество было создано с целью изменить основы конституционного строя и подорвать «общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации». Навальный вину не признает.
Заседание суда проходит в исправительной колонии №2, где Навальный отбывает срок. В феврале прошлого года суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, ранее проведенного под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении около 2,5 года.