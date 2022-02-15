Лавров пошутил над непонятливостью польского журналиста

Западные СМИ с осени прошлого года публикуют сообщения о якобы планируемом вторжении России на Украину. Кремль и МИД неоднократно опровергали эту информацию, подчеркивая, что ни на кого нападать не собираются. Тем не менее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден уведомил союзников на Западе о якобы планах России напасть на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что подобные заявления являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».