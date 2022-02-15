Лавров пошутил над непонятливостью польского журналиста
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сегодняшней совместной пресс-конференции с польским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау пошутил над журналистом, который после развернутого ответа на вопрос, вторгнется ли Россия на Украину, спросил то же самое.
«Непонятливый, в общем, у вас журналист такой», — обратился Лавров к Рау, смеясь.
Изначально министр отвечал на вопрос, может ли он гарантировать, что Россия не станет вторгаться в Украину. «Все эти сценарии совершенно параноидальные публиковались многократно, причем солидными СМИ, к сожалению. Но, видимо, ажиотаж и потребность, которую испытывают дирижеры, сценаристы всех этих действий, она давлела и над СМИ», — сказал Лавров.
Министр отметил, что Россия действует в соответствии со своими планами, в том числе проводя учения. Сейчас они частично завершились и некоторые военные стали возвращаться в места постоянного базирования. Об отводе войск ранее сегодня сообщило Минобороны.
«Я вас уверяю, Запад, если еще не сказал, обязательно скажет: «Вот видите, мы как нажали на них, как Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования». Это торговля воздухом. Наши западные коллеги преуспели в этом весьма и весьма», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что Россия будет на своей территории делать то, что считает нужным для обеспечения собственной безопасности. Он также призвал Запад закончить с высокомерием и русофобией.
После этого польский журналист вновь задал свой вопрос. Лавров в ответ улыбнулся и молча кивнул, после чего и обратился к Рау.
Западные СМИ с осени прошлого года публикуют сообщения о якобы планируемом вторжении России на Украину. Кремль и МИД неоднократно опровергали эту информацию, подчеркивая, что ни на кого нападать не собираются. Тем не менее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден уведомил союзников на Западе о якобы планах России напасть на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что подобные заявления являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».