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Лавров пошутил над непонятливостью польского журналиста

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сегодняшней совместной пресс-конференции с польским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау пошутил над журналистом, который после развернутого ответа на вопрос, вторгнется ли Россия на Украину, спросил то же самое.

«Непонятливый, в общем, у вас журналист такой», — обратился Лавров к Рау, смеясь.

Изначально министр отвечал на вопрос, может ли он гарантировать, что Россия не станет вторгаться в Украину. «Все эти сценарии совершенно параноидальные публиковались многократно, причем солидными СМИ, к сожалению. Но, видимо, ажиотаж и потребность, которую испытывают дирижеры, сценаристы всех этих действий, она давлела и над СМИ», — сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия действует в соответствии со своими планами, в том числе проводя учения. Сейчас они частично завершились и некоторые военные стали возвращаться в места постоянного базирования. Об отводе войск ранее сегодня сообщило Минобороны.

«Я вас уверяю, Запад, если еще не сказал, обязательно скажет: «Вот видите, мы как нажали на них, как Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования». Это торговля воздухом. Наши западные коллеги преуспели в этом весьма и весьма», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Россия будет на своей территории делать то, что считает нужным для обеспечения собственной безопасности. Он также призвал Запад закончить с высокомерием и русофобией.

После этого польский журналист вновь задал свой вопрос. Лавров в ответ улыбнулся и молча кивнул, после чего и обратился к Рау.

Западные СМИ с осени прошлого года публикуют сообщения о якобы планируемом вторжении России на Украину. Кремль и МИД неоднократно опровергали эту информацию, подчеркивая, что ни на кого нападать не собираются. Тем не менее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден уведомил союзников на Западе о якобы планах России напасть на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что подобные заявления являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».

Ранее по теме: Песков рассказал о шутке Путина из-за якобы известной даты вторжения на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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