Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине
Российская фигуристка Камилла Валиева заняла первое месте по итогам короткой программы турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «РИА Новости». Фигуристки представят произвольные программы 17 февраля.
За свое выступление в короткой программе Валиева получила 82,16 балла, что более чем на 8 баллов ниже ее мирового рекорда, установленного на Чемпионате Европы-2022. Второе месте заняла россиянка Анна Щербакова, набравшая 80,20 баллов, тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото с прокатом в 79,84 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова набрала 74,60 балла и заняла четвертое место.
Валиева является действующей чемпионкой Европы и России, ей принадлежат мировые рекорды во всех программах — короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме баллов (272,71). Щербакова является действующей чемпионской мира и двухкратным призером чемпионата Европы. Трусова — бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы.
11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на препарат триметазидин. После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву от участия в личном турнире Олимпиады в Пекине, однако фигуристка оспорила это решение и вернула себе право на участие. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) фигуристка может принимать участие в соревнованиях, однако она не оправдана по делу о применении допинга.