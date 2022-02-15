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Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине

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Российская фигуристка Камилла Валиева заняла первое месте по итогам короткой программы турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «РИА Новости». Фигуристки представят произвольные программы 17 февраля.

За свое выступление в короткой программе Валиева получила 82,16 балла, что более чем на 8 баллов ниже ее мирового рекорда, установленного на Чемпионате Европы-2022. Второе месте заняла россиянка Анна Щербакова, набравшая 80,20 баллов, тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото с прокатом в 79,84 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова набрала 74,60 балла и заняла четвертое место.

Валиева является действующей чемпионкой Европы и России, ей принадлежат мировые рекорды во всех программах — короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме баллов (272,71). Щербакова является действующей чемпионской мира и двухкратным призером чемпионата Европы. Трусова — бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на препарат триметазидин. После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву от участия в личном турнире Олимпиады в Пекине, однако фигуристка оспорила это решение и вернула себе право на участие. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) фигуристка может принимать участие в соревнованиях, однако она не оправдана по делу о применении допинга. 

Ранее по теме: Валиеву допустили до Олимпиады, но не оправдали в употреблении допинга

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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