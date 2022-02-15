Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на препарат триметазидин. После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву от участия в личном турнире Олимпиады в Пекине, однако фигуристка оспорила это решение и вернула себе право на участие. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) фигуристка может принимать участие в соревнованиях, однако она не оправдана по делу о применении допинга.