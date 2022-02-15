Власти Петербурга заявили о достижении 100%-ного коллективного иммунитета к COVID-19
Общее число переболевших и вакцинированных в Санкт-Петербурге позволяет говорить о достижении 100%-ного иммунитета к COVID-19 в Северной столице. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета здравоохранения Петербурга Андрей Сарана, пишет «Фонтанка».
«Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашборд Министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Там учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», — отметил Сарана.
По его словам, в Петербурге полностью вакцинированы 3,14 млн человек, включая более 2400 детей. Однако часть привитых и переболевших теряют иммунитет из-за истечения сроков действия антител. Речь идет о 800 000 жителей, при этом ревакцинацию прошли только 240 000 горожан.
В Санкт-Петербурге, по данным оперштаба, за последние сутки был зафиксирован 7091 случай заражения коронавирусом. Это третий по численности показатель после Москвы и Красноярского края. За сутки в Петербурге были госпитализированы 440 человек.
По последним данным оперштаба на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, потому что его потеряли те, кто переболел COVID-19 или привился от него более полугода назад. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.