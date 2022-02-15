Власти Петербурга заявили о достижении 100%-ного коллективного иммунитета к COVID-19

По последним данным оперштаба на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, потому что его потеряли те, кто переболел COVID-19 или привился от него более полугода назад. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.