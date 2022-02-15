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Власти Петербурга заявили о достижении 100%-ного коллективного иммунитета к COVID-19

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Общее число переболевших и вакцинированных в Санкт-Петербурге позволяет говорить о достижении 100%-ного иммунитета к COVID-19 в Северной столице. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета здравоохранения Петербурга Андрей Сарана, пишет «Фонтанка».

«Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашборд Министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Там учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», — отметил Сарана.

По его словам, в Петербурге полностью вакцинированы 3,14 млн человек, включая более 2400 детей. Однако часть привитых и переболевших теряют иммунитет из-за истечения сроков действия антител. Речь идет о 800 000 жителей, при этом ревакцинацию прошли только 240 000 горожан.

В Санкт-Петербурге, по данным оперштаба, за последние сутки был зафиксирован 7091 случай заражения коронавирусом. Это третий по численности показатель после Москвы и Красноярского края. За сутки в Петербурге были госпитализированы 440 человек.

По последним данным оперштаба на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, потому что его потеряли те, кто переболел COVID-19 или привился от него более полугода назад. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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