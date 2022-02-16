Попова назвала долю штамма «омикрон» среди заболевших COVID-19
Штамм «омикрон» приходится на 72,5% случаев заболевания коронавирусом в России, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
По ее словам, в России пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, сейчас рост заболеваемости в стране составляет 18,5%.
«Эпидситуация остается достаточно напряженной, но необходимо отметить, что если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%,[…] то вот вторую неделю (подряд. — Ред.) видим замедление темпов роста», — отметила Попова.
За последние сутки в России зарегистрировали 179 284 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель вырос после трех дней снижения. Умерли за сутки 748 пациентов с COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 14 659 880 случаев болезни. 11 643 393 пациента выздоровели от COVID-19, 342 383 – скончались.
Высокий суточный прирост наблюдается в Москве (11 262 новых заболевших), Санкт-Петербурге – 17 151 случай, Красноярском крае – 7193, Новосибирской области – 5428, Пермском крае – 5203, Челябинской области – 5159 случаев.
Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, потому что переболевшие COVID-19 и привившиеся от него более полугода назад потеряли иммунитет. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.