Попова назвала долю штамма «омикрон» среди заболевших COVID-19

Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, потому что переболевшие COVID-19 и привившиеся от него более полугода назад потеряли иммунитет. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.