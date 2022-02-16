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Попова назвала долю штамма «омикрон» среди заболевших COVID-19

Ведомости

Штамм «омикрон» приходится на 72,5% случаев заболевания коронавирусом в России, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

По ее словам, в России пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, сейчас рост заболеваемости в стране составляет 18,5%.

«Эпидситуация остается достаточно напряженной, но необходимо отметить, что если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%,[…] то вот вторую неделю (подряд. — Ред.) видим замедление темпов роста», — отметила Попова.

За последние сутки в России зарегистрировали 179 284 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель вырос после трех дней снижения. Умерли за сутки 748 пациентов с COVID-19.

За весь период пандемии в России выявили 14 659 880 случаев болезни. 11 643 393 пациента выздоровели от COVID-19, 342 383 – скончались.

Высокий суточный прирост наблюдается в Москве (11 262 новых заболевших), Санкт-Петербурге – 17 151 случай, Красноярском крае – 7193, Новосибирской области – 5428, Пермском крае – 5203, Челябинской области – 5159 случаев.

Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, потому что переболевшие COVID-19 и привившиеся от него более полугода назад потеряли иммунитет. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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