Мосгордума одобрила установку памятников Андрею Сахарову и Фиделю Кастро
Депутаты Мосгордумы проголосовали за установку в столице памятников академику и лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову и кубинскому лидеру Фиделю Кастро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя палаты городского парламента Алексея Шапошникова.
«Они были символами XX века, ориентирами для нескольких поколений своих соотечественников, которые оставили значимый след в мировой истории», — отметил он.
Памятник Сахарову будет установлен на площади Гагарина, на бульваре между зданием президиума Российской академии наук и Нескучным садом. На это будет выделено 20 млн руб. из Фонда сохранения культурного наследия города.
Памятник Фиделю Кастро будет установлен на одноименной площади в районе Сокол, его установку профинансирует Российское военно-историческое общество, которое было инициатором данной идеи.