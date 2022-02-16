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Мосгордума одобрила установку памятников Андрею Сахарову и Фиделю Кастро

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Депутаты Мосгордумы проголосовали за установку в столице памятников академику и лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову и кубинскому лидеру Фиделю Кастро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя палаты городского парламента Алексея Шапошникова. 

«Они были символами XX века, ориентирами для нескольких поколений своих соотечественников, которые оставили значимый след в мировой истории», — отметил он.

Памятник Сахарову будет установлен на площади Гагарина, на бульваре между зданием президиума Российской академии наук и Нескучным садом. На это будет выделено 20 млн руб. из Фонда сохранения культурного наследия города.

Памятник Фиделю Кастро будет установлен на одноименной площади в районе Сокол, его установку профинансирует Российское военно-историческое общество, которое было инициатором данной идеи. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных