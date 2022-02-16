КХЛ объявила об остановке регулярного чемпионата
Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будут доигрывать регулярный чемпионат, следует из публикации пресс-службы лиги. Плей-офф текущего сезона начнется 1 марта.
«Правление КХЛ утвердило изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне 2021/2022 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России», — говорится в сообщении.
По итогам первого этапа чемпионата КХЛ этого сезона команды распределили места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков. Победитель регулярного чемпионата КХЛ — обладатель Кубка континента имени Тихонова — не определяется.
В плей-офф Западной конференции встретятся СКА — «Динамо» (Минск), «Йокерит» — «Спартак», ЦСКА — «Локомотив» и «Динамо» (Москва) — «Северсталь». В свою очередь в Восточной конференции состоятся матчи «Металлург» — «Барыс», «Трактор» — «Нефтехимик», «Салават Юлаев» — «Сибирь» и «Ак Барс» — «Авангард».