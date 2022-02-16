КХЛ объявила об остановке регулярного чемпионата

«Правление КХЛ утвердило изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне 2021/2022 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России», — говорится в сообщении.