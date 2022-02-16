Газета
Общество

КХЛ объявила об остановке регулярного чемпионата

Ведомости

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будут доигрывать регулярный чемпионат, следует из публикации пресс-службы лиги. Плей-офф текущего сезона начнется 1 марта.

«Правление КХЛ утвердило изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне 2021/2022 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России», — говорится в сообщении.

По итогам первого этапа чемпионата КХЛ этого сезона команды распределили места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков. Победитель регулярного чемпионата КХЛ — обладатель Кубка континента имени Тихонова — не определяется.

В плей-офф Западной конференции встретятся СКА — «Динамо» (Минск), «Йокерит» — «Спартак», ЦСКА — «Локомотив» и «Динамо» (Москва) — «Северсталь». В свою очередь в Восточной конференции состоятся матчи «Металлург» — «Барыс», «Трактор» — «Нефтехимик», «Салават Юлаев» — «Сибирь» и «Ак Барс» — «Авангард».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных