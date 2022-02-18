Минфин перечислит Ростовской области деньги на выплаты беженцам из Донбасса

В Госдуме сообщили, что в регионе создан оперативный штаб для решения первоочередных вопросов с размещением эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР. Руководство непризнанных республик объявило о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что в ближайшие дни из Донбасса будут эвакуированы «сотни и сотни тысяч человек». Он заявил, что дело идет к полномасштабной войне с Украиной. В первую очередь из ДНР вывозят женщин, детей и пожилых людей. Первыми эвакуируют 225 детей-сирот из донецкой школы-интерната № 1.