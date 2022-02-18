Минфин перечислит Ростовской области деньги на выплаты беженцам из Донбасса
Минфин РФ перечислит Ростовской области деньги на выплаты беженцам из Донбасса уже в пятницу, 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По поручению президента РФ Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 000 руб. всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Осуществить единовременные выплаты прибывающим в Россию беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик распорядился в пятницу президент Владимир Путин. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент дал поручение в ответ на обращение губернатора Ростовской области Василия Голубева. Последний попросил об экстренной помощи в связи с непредвиденным наплывом беженцев из ДНР и ЛНР. Средства будут выплачены из резервного фонда правительства РФ.
В Госдуме сообщили, что в регионе создан оперативный штаб для решения первоочередных вопросов с размещением эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР. Руководство непризнанных республик объявило о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что в ближайшие дни из Донбасса будут эвакуированы «сотни и сотни тысяч человек». Он заявил, что дело идет к полномасштабной войне с Украиной. В первую очередь из ДНР вывозят женщин, детей и пожилых людей. Первыми эвакуируют 225 детей-сирот из донецкой школы-интерната № 1.
Как сообщал Луганский информационный центр, глава ЛНР Леонид Пасечник поручил главам территорий, правоохранительным органам и чрезвычайным службам «обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска». Он также призвал «всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли».
Накануне все стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разграничения. И Киев, и самопровозглашенные республики заявили о пострадавших. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал слухами сообщения о планах Киева напасть на неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей. На Украине утверждают, что намерены решать проблему дипломатическим путем.