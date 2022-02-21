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Глава СК поручил завести дело после обстрела погранпункта в Ростовской области

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать ситуацию с разрушением пункта пограничной службы ФСБ в Ростовской области, а также инциденты с обстрелом двух школ в Донбассе и гибелью одного мирного жителя. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Со ссылкой на заявление ФСБ в СК напомнили, что сегодня утром выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил погранпункт в Ростовской области, находящийся примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. На месте происшествия работают саперы.

При этом Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила о гибели шахтера на остановке общественного транспорта из-за обстрела украинскими военными поселка шахты Трудовская. Также, по данным ДНР, военные силы Украины обстреляли две школы в Петровском и Киевском районах Донецка.

ФСБ сообщила об инциденте сегодня. По данным ведомства, он произошел в 9:50. В результате происшествия никто не пострадал. При этом секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что республика не имеет отношения к случившемуся.

Обострение ситуации на востоке Украины продолжается с 17 февраля. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют «ложью» и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. При этом обстрелы Донбасса со стороны украинских силовиков продолжаются.

Ранее по теме: На Украине опровергли причастность к обстрелу российского погранпункта

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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