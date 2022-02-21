Глава СК поручил завести дело после обстрела погранпункта в Ростовской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать ситуацию с разрушением пункта пограничной службы ФСБ в Ростовской области, а также инциденты с обстрелом двух школ в Донбассе и гибелью одного мирного жителя. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Со ссылкой на заявление ФСБ в СК напомнили, что сегодня утром выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил погранпункт в Ростовской области, находящийся примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. На месте происшествия работают саперы.
При этом Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила о гибели шахтера на остановке общественного транспорта из-за обстрела украинскими военными поселка шахты Трудовская. Также, по данным ДНР, военные силы Украины обстреляли две школы в Петровском и Киевском районах Донецка.
ФСБ сообщила об инциденте сегодня. По данным ведомства, он произошел в 9:50. В результате происшествия никто не пострадал. При этом секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что республика не имеет отношения к случившемуся.
Обострение ситуации на востоке Украины продолжается с 17 февраля. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют «ложью» и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. При этом обстрелы Донбасса со стороны украинских силовиков продолжаются.