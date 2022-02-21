В России запретят выбрасывать бытовую и компьютерную технику в мусорные баки

С прошлого года в России действует норма, в соответствии с которой на свалку запрещено вывозить 182 вида товаров, включая ртутные лампы, термометры, автомобильные шины, телефоны и аккумуляторы. Выкидывать в мусорные баки также нельзя строительные отходы, спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические вещества, медицинские отходы и лампочки. Старую мебель нельзя складывать в контейнер, но можно оставлять рядом с ним на площадке для крупных отходов.