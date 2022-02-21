В России запретят выбрасывать бытовую и компьютерную технику в мусорные баки
Перечень вещей, которые нельзя выбрасывать в мусорные баки, с 1 марта этого года будет дополнен бытовой техникой, системными блоками компьютеров, платами и жесткими дисками, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии.
Все указанные предметы нужно будет сдавать на утилизацию, например в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины, которые принимают товары на переработку. Требование распространяется как на компании, так и на физических лиц.
За нарушение требований предусмотрены штрафы. Для граждан сумма составит 1000-2000 руб., для организаций — 100 000-250 000 руб. При повторном нарушении она повышается до 2000-3000 руб. и 250 000-400 000 руб. соответственно. Если же в результате несоблюдения требований будет нанесен ущерб людям или окружающей среде, штраф составит 3000-4000 руб. и 400 000-500 000 руб. соответственно.
С прошлого года в России действует норма, в соответствии с которой на свалку запрещено вывозить 182 вида товаров, включая ртутные лампы, термометры, автомобильные шины, телефоны и аккумуляторы. Выкидывать в мусорные баки также нельзя строительные отходы, спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические вещества, медицинские отходы и лампочки. Старую мебель нельзя складывать в контейнер, но можно оставлять рядом с ним на площадке для крупных отходов.