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В центральной части Луганска произошел взрыв

Ведомости

У здания представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске произошел мощный взрыв, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

«Взрыв был покушением. На парковке возле офиса взорвалась машина. Пострадал руководитель представительства ЛНР в СЦКК и водитель», — рассказал Филипоненко.

Ранее сегодня в минобороны Украины сообщили, что два украинских военных погибли, еще четыре получили ранения в ходе обстрелов на Донбассе. «В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях», — говорится в сообщении.

Ситуация на востоке Украины обострилась 17 февраля. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Кроме того, украинские силовики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре самопровозглашенных республик. В Киеве сообщения об атаках называют «ложью» и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее по теме: Путин пообещал принять решение по вопросу признания ДНР и ЛНР 21 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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