В центральной части Луганска произошел взрыв
У здания представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске произошел мощный взрыв, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
«Взрыв был покушением. На парковке возле офиса взорвалась машина. Пострадал руководитель представительства ЛНР в СЦКК и водитель», — рассказал Филипоненко.
Ранее сегодня в минобороны Украины сообщили, что два украинских военных погибли, еще четыре получили ранения в ходе обстрелов на Донбассе. «В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях», — говорится в сообщении.
Ситуация на востоке Украины обострилась 17 февраля. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Кроме того, украинские силовики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре самопровозглашенных республик. В Киеве сообщения об атаках называют «ложью» и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта.