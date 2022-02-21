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Кустурица станет главным режиссером театра Российской Армии

Ведомости

Сербский режиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА), сообщила журналистам пресс-секретарь Минобороны Россияна Марковская.

Кустурица назвал предложение Шойгу «большой честью». «Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты фильмов в спектакли, например, «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других», — рассказал кинодеятель.

Кустурица заявил о желании «сохранить классические ценности» и выразил надежду, что его работа в театре будет успешной. Шойгу в ходе встречи указал на давние дружеские отношения с Кустурицей и отметил роль режиссера в сохранении и развитии русских культурных традиций.

Кустурица является югославским и сербским кинорежиссером и актером. Среди его фильмов — «Андеграунд», «Балканский рубеж», «Жизнь как чудо», «Невидимые дети» и другие. Картины кинодеятеля имеют множество наград, в частности, лента «Папа в командировке» получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и была номинирована на Оскар, «Андеграунд» — Золотую пальмовую ветвь, работу «Жизнь как чудо» признали лучшим фильмом Евросоюза на премии Сезар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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