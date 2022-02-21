Кустурица станет главным режиссером театра Российской Армии

Кустурица является югославским и сербским кинорежиссером и актером. Среди его фильмов — «Андеграунд», «Балканский рубеж», «Жизнь как чудо», «Невидимые дети» и другие. Картины кинодеятеля имеют множество наград, в частности, лента «Папа в командировке» получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и была номинирована на Оскар, «Андеграунд» — Золотую пальмовую ветвь, работу «Жизнь как чудо» признали лучшим фильмом Евросоюза на премии Сезар.