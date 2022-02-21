Кустурица станет главным режиссером театра Российской Армии
Сербский режиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА), сообщила журналистам пресс-секретарь Минобороны Россияна Марковская.
Кустурица назвал предложение Шойгу «большой честью». «Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты фильмов в спектакли, например, «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других», — рассказал кинодеятель.
Кустурица заявил о желании «сохранить классические ценности» и выразил надежду, что его работа в театре будет успешной. Шойгу в ходе встречи указал на давние дружеские отношения с Кустурицей и отметил роль режиссера в сохранении и развитии русских культурных традиций.
Кустурица является югославским и сербским кинорежиссером и актером. Среди его фильмов — «Андеграунд», «Балканский рубеж», «Жизнь как чудо», «Невидимые дети» и другие. Картины кинодеятеля имеют множество наград, в частности, лента «Папа в командировке» получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и была номинирована на Оскар, «Андеграунд» — Золотую пальмовую ветвь, работу «Жизнь как чудо» признали лучшим фильмом Евросоюза на премии Сезар.