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Россия ограничила полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии

Ведомости

Авиаперевозчикам Болгарии, Польши и Чехии запретили выполнять рейсы в Россию с 26 февраля, сообщили в Росавиации. Решение принято в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства европейских стран для российских самолетов.

Ограничения вводятся с 26 февраля с 15:00 мск в связи с «недружественными решениями» авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии, пояснили в Росавиации.

«Для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории России, включая транзитные полеты через воздушное пространство России», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет полетов российских воздушных судов. «Полеты из данных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России», — добавили в Росавиации.

Первыми среди европейских стран о закрытии воздушного пространства объявили 25 февраля Польша и Чехия, на следующий день аналогичные меры ввели Латвия и Эстония. В пятницу Росавиация запретила британским самолетам входить в воздушное пространство России. Это стало ответной мерой на санкции, введенные правительством королевства против авиакомпании «Аэрофлот».

Страны вводят ограничения в связи с военной операцией на Украине, которую с 24 февраля проводит Россия по поручению президента Владимира Путина.

21 февраля глава государства объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. Целью военной операции Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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