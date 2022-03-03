Российским котам и кошкам запретили участвовать в международных выставках
Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках, говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Такое решение было принято из-за военной операции на территории Украины, объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным.
«Мы все можем стать свидетелями разрушений и хаоса, вызванных этим беспрецедентным актом агрессии. Мы очень рады, что многие члены клубов FIFE, граничащих с Украиной, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Молдова, протягивают руку помощи своим украинским друзьям-заводчикам», — говорится в заявлении.
Согласно новым ограничениям, кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE. Запрет будет действовать как минимум до 31 мая 2022 г. Помимо этого организация приняла решение выделить часть бюджетных средств на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации, подчеркнули в заявлении.