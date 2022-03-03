Российским котам и кошкам запретили участвовать в международных выставках

Согласно новым ограничениям, кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE. Запрет будет действовать как минимум до 31 мая 2022 г. Помимо этого организация приняла решение выделить часть бюджетных средств на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации, подчеркнули в заявлении.