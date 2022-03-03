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Общество

Российским котам и кошкам запретили участвовать в международных выставках

Ведомости

Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках, говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Такое решение было принято из-за военной операции на территории Украины, объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным.

«Мы все можем стать свидетелями разрушений и хаоса, вызванных этим беспрецедентным актом агрессии. Мы очень рады, что многие члены клубов FIFE, граничащих с Украиной, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Молдова, протягивают руку помощи своим украинским друзьям-заводчикам», — говорится в заявлении.

Согласно новым ограничениям, кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE. Запрет будет действовать как минимум до 31 мая 2022 г. Помимо этого организация приняла решение выделить часть бюджетных средств на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации, подчеркнули в заявлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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