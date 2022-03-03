Северо-Крымский канал начал наполняться водой
Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться водой после того, как российские военные подорвали дамбу, сооруженную Украиной в 2014 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова.
«Это самотек воды, которая находилась в части канала выше взорванной недавно дамбы. Эта вода дошла до Крыма. Шлюзы для подачи воды реки Днепр (в Новой Каховке. — Ред.) не открывались», — рассказал Крючков.
Он отметил, что сейчас продолжается обследование русла и подготовка гидротехнических узлов. После этого начнется подача воды в Крым.
Ранее российские военные в ходе спецоперации на Украине вышли к Херсону, что позволило разблокировать канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.