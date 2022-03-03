РФС обжалует решение FIFA и UEFA об отстранении российских сборных
Российский футбольный союз (РФС) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS) на решения FIFA и UEFA отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба организации.
«В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено», — говорится в сообщении РФС.
Российская сторона намерена настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела с целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших матчах. «В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать», — добавили в организации.
По мнению РФС, FIFA и UEFA при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием, нарушили основополагающие права РФС как члена этих двух организаций, в том числе право принимать участие в соревнованиях.
Помимо этого РФС считает, что решение FIFA и UEFA о снятии национальной сборной с квалификации к ЧМ-2022 нарушило спортивный принцип и правила честной игры, так как было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам. В рамках отборочного турнира российской сборной по футболу предстояла встреча со сборной Польши, а в случае победы — с командами Чехии или Швеции.