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РФС обжалует решение FIFA и UEFA об отстранении российских сборных

Ведомости

Российский футбольный союз (РФС) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS) на решения FIFA и UEFA отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба организации.

«В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено», — говорится в сообщении РФС.

Российская сторона намерена настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела с целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших матчах. «В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать», — добавили в организации.

По мнению РФС, FIFA и UEFA при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием, нарушили основополагающие права РФС как члена этих двух организаций, в том числе право принимать участие в соревнованиях.

Помимо этого РФС считает, что решение FIFA и UEFA о снятии национальной сборной с квалификации к ЧМ-2022 нарушило спортивный принцип и правила честной игры, так как было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам. В рамках отборочного турнира российской сборной по футболу предстояла встреча со сборной Польши, а в случае победы — с командами Чехии или Швеции.

Ранее по теме: FIFA и UEFA отстранили сборные и клубы России от всех турниров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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