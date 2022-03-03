РФС обжалует решение FIFA и UEFA об отстранении российских сборных

«В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено», — говорится в сообщении РФС.