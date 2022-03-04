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ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные ценовые прогнозы

Ведомости

ФАС России сократит срок выдачи предостережений за публичные необоснованные прогнозы о росте цен с десяти до двух рабочих дней, сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках ФАС России планирует сократить сроки подготовки документов, касающихся реализации мер антимонопольного реагирования. Так, планируется сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, с 10 дней до двух рабочих дней», — говорится в сообщении.

Такая мера применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой заключение антиконкурентного соглашения между участниками рынка или привести к формированию на рынке искусственного ажиотажного спроса. Последнее в конечном итоге может оказать негативное влияние на цены для конечного потребителя, считают в ведомстве. Предостережение является превентивной мерой антимонопольного реагирования, подчеркнули в ФАС.

2 марта Росстат сообщил, что потребительские цены в России с 19 по 25 февраля выросли на 0,45% по сравнению с предыдущей неделей. Это является рекордным значением с ноября прошлого года. Более высокий показатель был зафиксирован лишь в период с 23 по 29 ноября 2021 г. — 0,46%. С начала года цены выросли на 1,99% после 1,46% в аналогичный период 2021 г. За февраль товары и услуги подорожали на 0,99%, это больше, чем за весь тот же месяц 2021 г. — тогда показатель составил 0,78%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных