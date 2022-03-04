ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные ценовые прогнозы

2 марта Росстат сообщил, что потребительские цены в России с 19 по 25 февраля выросли на 0,45% по сравнению с предыдущей неделей. Это является рекордным значением с ноября прошлого года. Более высокий показатель был зафиксирован лишь в период с 23 по 29 ноября 2021 г. — 0,46%. С начала года цены выросли на 1,99% после 1,46% в аналогичный период 2021 г. За февраль товары и услуги подорожали на 0,99%, это больше, чем за весь тот же месяц 2021 г. — тогда показатель составил 0,78%.