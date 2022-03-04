В Минпросвещении оценили влияние санкций на образование в России

Ряд стран, включая США, Канаду, Великобританию, Японию, а также государства ЕС, ввели санкции в отношении России после того, как Россия начала военную операцию на Донбассе 24 февраля. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.