В Минпросвещении оценили влияние санкций на образование в России
Западные санкции не повлияют на работу системы образования в России и на ее оснащении, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация поспособствует переходу школ на отечественное программное обеспечение.
«Мы здесь обеспечены финансовыми ресурсами, и понимаем, какое оборудование нужно, парты, стулья — все производится в нашей стране. Что касается электроники, то ноутбуки в рамках национального проекта все полностью отечественные, тоже проблем нет», — подчеркнул Кравцов (цитата по «Интерфакс»).
По его словам, школы перейдут на отечественную информационную систему с программным обеспечением. «У нас есть "Сферум", мы его сейчас донастраиваем, понятно, что он сейчас проходит апробацию — будем его использовать», — добавил министр. По его мнению, российская система образования готова к новым вызовам, санкции не представляют для нее реальных угроз.
Кравцов также сообщил, что пока не видит массовой тенденции к сворачиванию иностранных общеобразовательных школ, которые работают в России. «Мы сейчас каких-то таких явлений массовых не наблюдаем здесь -каждая школа сама решает, сама принимает то или иное решение», — заключил он.
Ранее в Московском госуниверситете (МГУ) заявили о вероятных трудностях в реализации международных проектов из-за ситуации вокруг Украины. В сообщении Ученого совета МГУ говорилось, что он предвидит трудности, связанные с развитием научной инфраструктуры, проведением совместных международных исследований, публикацией статей в зарубежных научных журналах». Его авторы также призвали уделить внимание благополучию иностранных студентов, которые остались в России, и российских зарубежом в сложившейся ситуации.
Ряд стран, включая США, Канаду, Великобританию, Японию, а также государства ЕС, ввели санкции в отношении России после того, как Россия начала военную операцию на Донбассе 24 февраля. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.