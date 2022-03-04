СПЧ ООН проголосовал за расследование нарушений прав человека на Украине
Совет ОНН по правам человека (СПЧ) проголосовал за создание независимой комиссии по расследованию возможных инцидентов с нарушениями прав человека на Украине. Об этом говорится в Twitter-аккаунте организации.
Из 47 действующих членов 32 страны проголосовали за, две против, 13 государств воздержались. Россия и Эритрея выступили против резолюции, представленной Украиной. В число стран, которые воздержались от голосования, вошли Китай и Куба. Резолюция предполагает создание независимой международной комиссии по расследованию фактов предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права. В ее состав войдут три профильных эксперта.
Ранее аналогичное расследование начал Международный уголовный суд (МУС). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности России к возможным нарушениям прав человека на Украине. «Мы категорически это отвергаем, и потом Россия не является участницей Международного уголовного суда», — сказал Песков.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.