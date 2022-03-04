Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 56%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился с 57,8 до 56%, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом. Снижение коллективного иммунитета отмечается пятую неделю подряд.
По состоянию на 4 марта, первым компонентом привились 87 949 768 раз, вакцинация полного цикла проведена 84 093 959 раз.
Лидерство по уровню коллективного иммунитета сохранил один из четырех регионов, где его уровень превышал 80%. Этим субъектом стал Сакнт-Петербург — 83%, при этом показатель снизился на 1,2% за неделю. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее поясняла, что уровень коллективного иммунитета снижается из-за его утраты привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.
Снижение коллективного иммунитета также наблюдается в Москве и Подмосковье — до 49,8% и 53,9% соответственно. Москва по-прежнему находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, Подмосковье — на третьем.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что заболеваемость COVID-19 будет со временем увеличиваться и уменьшаться, но пандемия не завершится. Специалист также рассказал, что в России возможны новые волны заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что подъемы заболеваемости возможны, если в стране будет снижаться уровень коллективного иммунитета или в случае появления новых, более опасных мутаций вируса.
За последние сутки в России выявили 89 174 случая заражения коронавирусом, согласно данным оперштаба. В Москве выявлено 2 463 случая, в Московской области — 1 565. Среди других регионов: Свердловская область — 4 785 случаев, Самарская область — 3 623 и Санкт-Петербург — 3 422.