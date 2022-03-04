Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 56%

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что заболеваемость COVID-19 будет со временем увеличиваться и уменьшаться, но пандемия не завершится. Специалист также рассказал, что в России возможны новые волны заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что подъемы заболеваемости возможны, если в стране будет снижаться уровень коллективного иммунитета или в случае появления новых, более опасных мутаций вируса.