Черногория закрыла небо для российских самолетов
Власти Черногории приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов, пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИДа республики в эфире национального телевидения страны.
Черногория стала одной из европейских стран, которые запретили полеты российским самолетам из-за начала специальной военной операции на Украине. 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС. Также о закрытии своего неба для российских самолетов заявили другие страны, в том числе США.
В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.
Сегодня российская авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене всех международных рейсов. Кроме того, самолеты российских авиакомпаний начали арестовывать из-за расторжения договоров с лизинговыми компаниями, предоставляющими в аренду воздушные судна, поскольку они оказались под санкциями.