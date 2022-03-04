Черногория закрыла небо для российских самолетов

Черногория стала одной из европейских стран, которые запретили полеты российским самолетам из-за начала специальной военной операции на Украине. 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС. Также о закрытии своего неба для российских самолетов заявили другие страны, в том числе США.