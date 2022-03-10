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«Шереметьево» временно закроет терминал D из-за снижения числа международных рейсов

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Аэропорт «Шереметьево» временно закроет пассажирский терминал D, следует из публикации в Telegram-канале авиаузла. Причина такого шага — ограничения на выполнение международных авиаперевозок, терминал перестанет функционировать с 15 марта.

«Международный аэропорт "Шереметьево" в условиях вынужденных ограничений в сфере международных авиаперевозок и в целях оптимизации и концентрации производственной деятельности в Северном терминальном комплексе (терминалы В и С) приостанавливает обслуживание пассажиров в терминале D c 00.00 мск 15 марта текущего года», — сообщили в пресс-службе.

Рейсы из терминала D будут переведены в терминалы B и С. В частности, международные рейсы авиакомпаний Belavia, «Авиакомпания Армения», Vietnam Airlines, Corendon Airlines, Korean Air, MIAT Mongolian Airlines, «Аэрофлот» (рейсы в ЕАЭС), Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia на прилет и на вылет из терминала D будут переведены в терминал С. В свою очередь внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Ямал», «Икар», Nordwind Airlines, «Северсталь» будут обслуживаться в терминале В.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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