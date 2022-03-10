«Шереметьево» временно закроет терминал D из-за снижения числа международных рейсов
Аэропорт «Шереметьево» временно закроет пассажирский терминал D, следует из публикации в Telegram-канале авиаузла. Причина такого шага — ограничения на выполнение международных авиаперевозок, терминал перестанет функционировать с 15 марта.
«Международный аэропорт "Шереметьево" в условиях вынужденных ограничений в сфере международных авиаперевозок и в целях оптимизации и концентрации производственной деятельности в Северном терминальном комплексе (терминалы В и С) приостанавливает обслуживание пассажиров в терминале D c 00.00 мск 15 марта текущего года», — сообщили в пресс-службе.
Рейсы из терминала D будут переведены в терминалы B и С. В частности, международные рейсы авиакомпаний Belavia, «Авиакомпания Армения», Vietnam Airlines, Corendon Airlines, Korean Air, MIAT Mongolian Airlines, «Аэрофлот» (рейсы в ЕАЭС), Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia на прилет и на вылет из терминала D будут переведены в терминал С. В свою очередь внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Ямал», «Икар», Nordwind Airlines, «Северсталь» будут обслуживаться в терминале В.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.