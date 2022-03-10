«Шереметьево» временно закроет терминал D из-за снижения числа международных рейсов

Рейсы из терминала D будут переведены в терминалы B и С. В частности, международные рейсы авиакомпаний Belavia, «Авиакомпания Армения», Vietnam Airlines, Corendon Airlines, Korean Air, MIAT Mongolian Airlines, «Аэрофлот» (рейсы в ЕАЭС), Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia на прилет и на вылет из терминала D будут переведены в терминал С. В свою очередь внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Ямал», «Икар», Nordwind Airlines, «Северсталь» будут обслуживаться в терминале В.