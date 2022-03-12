Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram защитой россиян от травли
Россияне начали получать от портала «Госуслуги» письма с предупреждением Роскомнадзора о блокировке Instagram. Ведомство объясняет принятие такой меры необходимостью защитить россиян от травли в сети и призывает людей переходить в «Одноклассники» и во «ВКонтакте».
«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети»,— говорится в сообщении Роскомнадзора.
Ведомство также отмечает, что руководство соцсети «вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию». Такие действия Instagram Роскомнадзор называет «частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид».
Решение о блокировке на территории России Instagram является неправильным, так как из-за него 80 млн пользователей в стране будут отрезаны друг от друга и остального мира, заявил глава соцсети Адам Моззери.
Роскомнадзор заблокирует сервис в полночь 14 марта. Ведомство сообщало, что решило дать пользователям Instagram дополнительное время для переноса данных в другие соцсети и уведомления своих контактов и подписчиков.
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет будет снят для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине. В связи с решением Meta посольство России в Вашингтоне потребовало привлечь компанию к ответственности.
Российские губернаторы и государственные органы начали массово закрывать свои официальные аккаунты в Instagram на фоне требования Генпрокуратуры признать владельца соцсети — компанию Meta — экстремистской организацией.