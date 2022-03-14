Илон Маск вызвал Владимира Путина на поединок

В феврале прошлого года Маск предложил Путину встретиться в социальной сети Clubhouse. Бизнесмен отметил тогда, что для него это было бы большой честью. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль пытался уточнить детали предложения американского предпринимателя, но ответа не получил. «Видимо, наверное, это было какое-то недоразумение», — сказал тогда Песков.