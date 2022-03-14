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Илон Маск вызвал Владимира Путина на поединок

Ведомости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вызвал на поединок президента России Владимира Путина на фоне ситуации на Украине. Сообщение бизнесмен разместил на своей странице в Twitter.

«Вызываю Владимира Путина на поединок. На кону — Украина», — заявил Маск. «Вы согласны на этот бой?» — добавил он, отметив страницу Кремля. Имя российского президента и вторую часть обращения бизнесмен написал по-русски.

Пресс-служба Кремля Маску не ответила, однако это сделал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Чиновник прокомментировал публикацию американского коллеги отрывком из произведения Александра Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде».

«Ты, бесенок, еще молоденек, // Со мною тягаться слабенек; // Это было б лишь времени трата. // Обгони-ка сперва моего брата», — написал Рогозин.

В феврале прошлого года Маск предложил Путину встретиться в социальной сети Clubhouse. Бизнесмен отметил тогда, что для него это было бы большой честью. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль пытался уточнить детали предложения американского предпринимателя, но ответа не получил. «Видимо, наверное, это было какое-то недоразумение», — сказал тогда Песков.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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