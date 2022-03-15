Кабмин сможет отвязать пени и штрафы за просроченные платежи по ЖКУ от ставки ЦБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству в 2022 г. ввести новый порядок расчета штрафов и пеней за просрочку по платежам за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также по взносам за капитальный ремонт.
Согласно документу, кабмин сможет отменять повышенные пени и штрафы за просрочку таких платежей. Сейчас они рассчитываются с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты. Пени за долги или неполное внесение платы за жилое помещение и ЖКУ начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня пени начисляются в повышенном размере — 1/130 ставки рефинансирования.
В пояснительной записке говорится, что правительство сможет предотвратить рост размера пеней и штрафов в связи с недавним повышением ключевой ставки ЦБ. С 28 февраля регулятор поднял ее с 9,5% сразу до рекордных 20% годовых. На этом фоне в правительстве обсуждалась возможность привязать расчет пеней за долги по ЖКУ к старой ключевой ставке, сообщал Минстрой.
Подписанный Путиным закон также дает возможность вводить мораторий на поверку счетчиков. Таким образом, граждане смогут избежать пеней и штрафов, если они не установили или не заменили приборы учета коммунальных услуг. Подобный мораторий на пени и штрафы за просрочку оплаты за ЖКУ, жилье и капремонт уже вводили в России в апреле 2020 г. Он действовал по январь 2021-го.
Ранее в марте депутаты из комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили освободить многодетные семьи от платы за ЖКУ. Депутаты также предложили субсидировать 70% платы за ЖКУ для граждан старше 65 лет, отменить комиссию банков при оплате ЖКУ для граждан и ограничить ее до 0,1% для управляющих компаний.
В феврале фракция ЛДПР в Госдуме предложила установить мораторий на повышение цен за услуги ЖКХ с 1 июля по 31 декабря текущего года. Авторы инициативы напомнили, что в прошлом году кабмин утвердил индексы повышения тарифов на коммунальные услуги на второе полугодие 2022 г. Рост тарифов ЖКХ составит от 2,9% до 6,5%. Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).