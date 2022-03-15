Кабмин сможет отвязать пени и штрафы за просроченные платежи по ЖКУ от ставки ЦБ

В феврале фракция ЛДПР в Госдуме предложила установить мораторий на повышение цен за услуги ЖКХ с 1 июля по 31 декабря текущего года. Авторы инициативы напомнили, что в прошлом году кабмин утвердил индексы повышения тарифов на коммунальные услуги на второе полугодие 2022 г. Рост тарифов ЖКХ составит от 2,9% до 6,5%. Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).