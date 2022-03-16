Борисов допустил увеличение производства Ил-96 и Ту-214
Правительство России может нарастить серийное производство пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214 в условиях западных санкций, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время посещения авиазавода в Ульяновске.
«Сегодня они [Ил-96 и Ту-214] выпускаются малой серией для спецзаказчиков. Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем и этот резерв тоже», — цитирует Борисова пресс-служба правительства.
Помимо этого он заявил, что на данный момент производство гражданских самолетов идет в штатном режиме, в будущем оно также не будет остановлено. «Все продолжают работу. Еще раз подчеркну: мы форсируем реализацию наших флагманских проектов МС-21 и SSJ-100», — добавил он.
Ил-96-300 — широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет, может взять на борт до 300 пассажиров. Ту-214 – магистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет вместимостью более 200 кресел.
Европейский союз ввел санкции против России за военную операцию, начатую в Донбассе и на Украине 24 февраля. Меры предусматривают в том числе запрет на экспорт, продажу, поставку или передачу «всех воздушных судов, авиационных комплектующих и оборудования в Россию».
28 февраля один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap, самолетами которого пользуются «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и другие российские перевозчики, объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из страны. На этом фоне Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с 6 марта приостановить рейсы за границу, а с 8 марта — оттуда.
14 марта президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Из пояснительной записки к инициативе следует, что меры «направлены на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».