Борисов допустил увеличение производства Ил-96 и Ту-214

28 февраля один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap, самолетами которого пользуются «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и другие российские перевозчики, объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из страны. На этом фоне Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с 6 марта приостановить рейсы за границу, а с 8 марта — оттуда.