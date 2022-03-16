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Борисов допустил увеличение производства Ил-96 и Ту-214

Ведомости

Правительство России может нарастить серийное производство пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214 в условиях западных санкций, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время посещения авиазавода в Ульяновске.

«Сегодня они [Ил-96 и Ту-214] выпускаются малой серией для спецзаказчиков. Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем и этот резерв тоже», — цитирует Борисова пресс-служба правительства.

Помимо этого он заявил, что на данный момент производство гражданских самолетов идет в штатном режиме, в будущем оно также не будет остановлено. «Все продолжают работу. Еще раз подчеркну: мы форсируем реализацию наших флагманских проектов МС-21 и SSJ-100», — добавил он.

Ил-96-300 — широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет, может взять на борт до 300 пассажиров. Ту-214 – магистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет вместимостью более 200 кресел.

Европейский союз ввел санкции против России за военную операцию, начатую в Донбассе и на Украине 24 февраля. Меры предусматривают в том числе запрет на экспорт, продажу, поставку или передачу «всех воздушных судов, авиационных комплектующих и оборудования в Россию».

28 февраля один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap, самолетами которого пользуются «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и другие российские перевозчики, объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из страны. На этом фоне Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с 6 марта приостановить рейсы за границу, а с 8 марта — оттуда.

14 марта президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Из пояснительной записки к инициативе следует, что меры «направлены на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».

Ранее по теме: Путин разрешил регистрировать в России права на иностранные самолеты в лизинге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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