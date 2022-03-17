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Общество

В Минпромторге исключили дефицит средств бытовой химии

Ведомости

Российские компании производят больше средств бытовой химии, чем потребляется на внутреннем рынке, делать стратегические запасы нет необходимости, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евнухов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому тоже нет никакой необходимости делать стратегические запасы — бытовая химия всегда будет на полках», — сказал он (цитата по ТАСС).

При этом он подчеркнул, что сырья, необходимого для производства товаров гигиены, российские предприятия закупили вперед на три месяца, а запасов хватит на как минимум шесть месяцев. Всего на территории России работают более 15 заводов.

9 марта профильные комитеты Госдумы подготовили поправки, которые предполагают введение государственного регулирования цен на ряд товаров и услуг, сообщал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Ранее крупные торговые сети, включая X5 Retail (сети магазинов «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка»), а также «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей», согласились ограничить наценки на некоторые категории социально значимых товаров до 5%. Ряд ритейлеров также ввел ограничения на большие закупки некоторых товаров для борьбы с перекупщиками.

В свою очередь 14 марта министр экономического развития России Максим Решетников предупредил о риске дефицита товаров при жестком регулировании цен: в текущих условиях важно сохранять рыночный характер российской экономики. «Только это позволит нам максимально избежать снижения экономической активности и максимально быстро восстановиться», — пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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