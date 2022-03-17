В Минпромторге исключили дефицит средств бытовой химии
Российские компании производят больше средств бытовой химии, чем потребляется на внутреннем рынке, делать стратегические запасы нет необходимости, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евнухов в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому тоже нет никакой необходимости делать стратегические запасы — бытовая химия всегда будет на полках», — сказал он (цитата по ТАСС).
При этом он подчеркнул, что сырья, необходимого для производства товаров гигиены, российские предприятия закупили вперед на три месяца, а запасов хватит на как минимум шесть месяцев. Всего на территории России работают более 15 заводов.
9 марта профильные комитеты Госдумы подготовили поправки, которые предполагают введение государственного регулирования цен на ряд товаров и услуг, сообщал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Ранее крупные торговые сети, включая X5 Retail (сети магазинов «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка»), а также «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей», согласились ограничить наценки на некоторые категории социально значимых товаров до 5%. Ряд ритейлеров также ввел ограничения на большие закупки некоторых товаров для борьбы с перекупщиками.
В свою очередь 14 марта министр экономического развития России Максим Решетников предупредил о риске дефицита товаров при жестком регулировании цен: в текущих условиях важно сохранять рыночный характер российской экономики. «Только это позволит нам максимально избежать снижения экономической активности и максимально быстро восстановиться», — пояснил он.