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Замглавы Минпромторга предложил создать в России кибервойска

Ведомости

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил о необходимости создания в стране специальных кибервойск, где могли бы проходить службу ИТ-специалисты. Свое мнение чиновник выразил во время расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Я считаю, что было бы очень правильным, наверное, — не имею права давать советы Министерству обороны, — но как предложение о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества», — сказал Шпак.

По его словам, после этого ИТ-специалисты подумают несколько раз, прежде чем уезжать из России «в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях». В Telegram-канале ИТ-комитета Госдумы уточнили, что кибервойска будут защищать страну от «цифровых угроз», существующих в настоящий момент.

Ранее Минцфиры сообщило о «беспрецедентном масштабе кибератак», с которыми столкнулась Россия после начала военной операции в Донбассе и на Украине. С 25 по 28 февраля ведомство зафиксировало более 50 DDoS-атак, в том числе на сайт «Госуслуги». С перебоями работали также сайты Кремля и «Роскосмоса».

2 марта для поддержки отечественной ИТ-отрасли в условиях санкций президент России Владимир Путин подписал указ о новых мерах, которые реализуют в данной сфере. В числе прочего в документе сказано, что ИТ-специалисты, которым не исполнилось 27 лет, получат отсрочку от призыва в армию на все время работы в ИТ-компании.

Ранее по теме: Путин подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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