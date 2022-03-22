Замглавы Минпромторга предложил создать в России кибервойска

«Я считаю, что было бы очень правильным, наверное, — не имею права давать советы Министерству обороны, — но как предложение о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества», — сказал Шпак.