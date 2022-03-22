Замглавы Минпромторга предложил создать в России кибервойска
Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил о необходимости создания в стране специальных кибервойск, где могли бы проходить службу ИТ-специалисты. Свое мнение чиновник выразил во время расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Я считаю, что было бы очень правильным, наверное, — не имею права давать советы Министерству обороны, — но как предложение о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества», — сказал Шпак.
По его словам, после этого ИТ-специалисты подумают несколько раз, прежде чем уезжать из России «в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях». В Telegram-канале ИТ-комитета Госдумы уточнили, что кибервойска будут защищать страну от «цифровых угроз», существующих в настоящий момент.
Ранее Минцфиры сообщило о «беспрецедентном масштабе кибератак», с которыми столкнулась Россия после начала военной операции в Донбассе и на Украине. С 25 по 28 февраля ведомство зафиксировало более 50 DDoS-атак, в том числе на сайт «Госуслуги». С перебоями работали также сайты Кремля и «Роскосмоса».
2 марта для поддержки отечественной ИТ-отрасли в условиях санкций президент России Владимир Путин подписал указ о новых мерах, которые реализуют в данной сфере. В числе прочего в документе сказано, что ИТ-специалисты, которым не исполнилось 27 лет, получат отсрочку от призыва в армию на все время работы в ИТ-компании.