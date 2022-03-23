ОЭCР приостановила участие России в международном исследовании по оценке знаний
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостановила участие России в международном исследовании по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment), сообщает «Коммерсантъ». Помимо этого в России не будут проводиться еще два других исследования — TALIS, оценивающее уровень подготовки учителей, а также проверка компетенций взрослого населения PIAAC.
Международное исследование PISA проводится под под эгидой ОЭСР. Оно проходит один раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру. В ходе проверки оценивается их математическая, естественно-научная грамотность и грамотность чтения. Россия участвовала в тестировании с 2000 г., в этом году запланированные мероприятия были отменены на фоне военной операции на Украине.
В Рособрнадзоре изданию сообщили, что российская система школьного образования является самодостаточной и может функционировать и развиваться без участия в сравнительных международных исследованиях. «К тому же за время участия в совместных с ОЭСР исследованиях накоплен большой опыт, который, безусловно, пойдет на пользу отечественному образованию», — заявил представитель организации. Помимо этого в ведомстве отметили, что международное исследование качества математического и естественно-научного образования TIMSS и качества чтения и понимания текста PIRLS продолжатся.
Директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин, в свою очередь, отметил, что исследование проводилось, чтобы «понять, какие есть проблемы в системе образования, увидеть минусы, на которые стоит обратить внимание, а также узнать общемировые тренды». Однако, по его мнению, отмена тестирования в этом году не скажется негативно на российской системе образования, потому что оценка уровня знаний школьников останется, но будет проходить в измененном виде.
О разрыве сотрудничества с Россией после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля заявили представители образовательных министерств Германии, Польши, Дании и Норвегии. Последней 9 марта солидарность с ними выразила Финляндия. Учебным заведениям стран было рекомендовано «воздерживаться от любого сотрудничества с российскими организациями», однако российские студенты все еще могут подавать заявки на поступление в вузы.
Помимо министерств о приостановке сотрудничества с Россией также заявили объединяющие вузы организации. В частности, Европейская ассоциация университетов (в нее входит более 850 вузов), «Университеты Нидерландов» (14 вузов) и др. А Еврокомиссия объявила о заморозке для российских организаций программ по финансовой поддержке исследований и инноваций «Горизонт Европа» (Horizon Europe) и «Горизонт 2020» (Horizon 2020)