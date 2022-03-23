ОЭCР приостановила участие России в международном исследовании по оценке знаний

Директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин, в свою очередь, отметил, что исследование проводилось, чтобы «понять, какие есть проблемы в системе образования, увидеть минусы, на которые стоит обратить внимание, а также узнать общемировые тренды». Однако, по его мнению, отмена тестирования в этом году не скажется негативно на российской системе образования, потому что оценка уровня знаний школьников останется, но будет проходить в измененном виде.