Россияне за год потратили на шубы 40 млрд рублей
Россияне в 2021 г. потратили на покупку шуб 40,1 млрд руб. — на 2% больше в годовом выражении, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Всего в прошлом году жители России купили 624 764 шубы.
Продажи шуб в прошлом сократились примерно на 0,5%; по сравнению с 2019 г., когда россияне купили более 1 млн шуб, объем продаж упал более чем на 40%.
В 2020 г. самыми популярными были шубы из овчины — россияне купили 313 930 таких изделий. Также популярностью пользовались шубы из норки — 259 942, песца или лисы — 12 999 шуб. Больше всего денег россияне потратили на норковые шубы — более 24 млрд руб., а также из овчины — 11,3 млрд руб., нутрии — почти 1 млрд руб.
Больше всего потратили денег на меховые изделия жители Московского региона — более 21,8 млрд руб., Кировской области — 3,3 млрд руб., Ставропольского края — 2 млрд руб., Санкт-Петербурга — 1,7 млрд руб., Челябинской области — 825 млн руб.
В ноябре прошлого года рост спроса на шубы фиксировали в Wildberries. На потребительском спросе отразилась высокая инфляция: кроме шуб россияне стали покупать больше бытовой техники и ювелирных изделий, При этом сумма заказов снижается, люди стали покупать более дешевые вещи взамен дорогих.