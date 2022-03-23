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Россияне за год потратили на шубы 40 млрд рублей

Ведомости

Россияне в 2021 г. потратили на покупку шуб 40,1 млрд руб. — на 2% больше в годовом выражении, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Всего в прошлом году жители России купили 624 764 шубы.

Продажи шуб в прошлом сократились примерно на 0,5%; по сравнению с 2019 г., когда россияне купили более 1 млн шуб, объем продаж упал более чем на 40%.

В 2020 г. самыми популярными были шубы из овчины — россияне купили 313 930 таких изделий. Также популярностью пользовались шубы из норки — 259 942, песца или лисы — 12 999 шуб. Больше всего денег россияне потратили на норковые шубы — более 24 млрд руб., а также из овчины — 11,3 млрд руб., нутрии — почти 1 млрд руб.

Больше всего потратили денег на меховые изделия жители Московского региона — более 21,8 млрд руб., Кировской области — 3,3 млрд руб., Ставропольского края — 2 млрд руб., Санкт-Петербурга — 1,7 млрд руб., Челябинской области — 825 млн руб.

В ноябре прошлого года рост спроса на шубы фиксировали в Wildberries. На потребительском спросе отразилась высокая инфляция: кроме шуб россияне стали покупать больше бытовой техники и ювелирных изделий, При этом сумма заказов снижается, люди стали покупать более дешевые вещи взамен дорогих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных