Россияне за год потратили на шубы 40 млрд рублей

В 2020 г. самыми популярными были шубы из овчины — россияне купили 313 930 таких изделий. Также популярностью пользовались шубы из норки — 259 942, песца или лисы — 12 999 шуб. Больше всего денег россияне потратили на норковые шубы — более 24 млрд руб., а также из овчины — 11,3 млрд руб., нутрии — почти 1 млрд руб.