В Минздраве опровергли дефицит жаропонижающих для детей
Дефицита жаропонижающих сиропов для детей в России нет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. У дистрибуторов и в аптеках находятся 7 473 357 упаковок ибупрофена для детей и 2 303 284 упаковки парацетамола. Оба препарата в форме сиропа.
Производители, в том числе иностранные, продолжают поставлять лекарства по графику. Так, по данным Минздрава, с начала года в гражданский оборот поступило 3 339 749 упаковок «Нурофена для детей».
В гражданском обороте, по данным Росздравнадзора, есть «Нурофен для детей» (6 404 743 упаковки), «Ибупрофен акос» (152 537 упаковок), «Ибупрофен» (916 077 упаковок), «Детский панадол» (264 280 упаковок), «Детский панадол раствор для приема внутрь» (400 672 упаковки), «Парацетамол детский» (623 237 упаковок), «Парацетамол акос» (747 892 упаковки), «Парацетамол эко» (18 671 упаковка), «Парацетамол эколаб» (25 658 упаковок), «Эффералган» (222 874 упаковки).
Ранее РБК сообщил, что в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах сократилось предложение импортных жаропонижающих в виде сиропов для детей. По данным сервиса «ГИС Аптеки», в Московском регионе 9710 аптек, однако «Эффералган для детей» во флаконе 90 мл есть в 290 из них, «Панадол детский» в формате суспензии 100 мл — в 36 аптеках, «Нурофен для детей» в разных дозировках — в 174. На маркетплейсе Apteka.ru нет всех трех препаратов, на «Сбер Еаптека» нет «Нурофена» и «Панадола».
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не делать больших запасов лекарств. По его данным, последние три недели в России массово скупают медикаменты. Причиной ажиотажа министр назвал «фейки и недостоверную информацию по ряду препаратов», писал «Интерфакс». Все фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки, подчеркнул он. Ситуация на рынке стабильна.