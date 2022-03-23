В Минздраве опровергли дефицит жаропонижающих для детей

Ранее РБК сообщил, что в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах сократилось предложение импортных жаропонижающих в виде сиропов для детей. По данным сервиса «ГИС Аптеки», в Московском регионе 9710 аптек, однако «Эффералган для детей» во флаконе 90 мл есть в 290 из них, «Панадол детский» в формате суспензии 100 мл — в 36 аптеках, «Нурофен для детей» в разных дозировках — в 174. На маркетплейсе Apteka.ru нет всех трех препаратов, на «Сбер Еаптека» нет «Нурофена» и «Панадола».