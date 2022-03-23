В «Роскосмосе» заявили о невозможности вернуть посадочную платформу из Европы
Россия не сможет вернуть посадочную платформу «Казачок», построенную для научной миссии на Марс, из Европы, потому что авиасообщение ЕС и России прекратилось, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Струговца. К моменту запуска миссии ресурс наземного хранения «Казачка» закончится, поэтому придется строить новую платформу, добавил он.
«Изготовление новой посадочной платформы потребуется в связи с тем, что к следующей миссии (полету) большая часть агрегатов и приборов выработает свой ресурс наземного хранения», — заявил Струговец.
Ранее Европейское космическое агентство заявило, что не может далее сотрудничать с «Роскосмосом» по миссии ExoMars. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин ответил, что Россия сама проведет миссию, хотя подготовка к ней затянется на несколько лет. Российские инженеры воспроизведут посадочный модуль, рассказал он. У новой российской миссии не будет собственного марсохода, потому что в нем нет необходимости, а посадочная платформа уже является научно-исследовательской станцией.
Старт второй российско-европейской миссии на Марс откладывался несколько раз и должен был произойти в 2022 г. Платформа «Казачок» должна была доставить на Марс европейский марсоход Rosalind Franklin.