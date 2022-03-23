В «Роскосмосе» заявили о невозможности вернуть посадочную платформу из Европы

Ранее Европейское космическое агентство заявило, что не может далее сотрудничать с «Роскосмосом» по миссии ExoMars. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин ответил, что Россия сама проведет миссию, хотя подготовка к ней затянется на несколько лет. Российские инженеры воспроизведут посадочный модуль, рассказал он. У новой российской миссии не будет собственного марсохода, потому что в нем нет необходимости, а посадочная платформа уже является научно-исследовательской станцией.