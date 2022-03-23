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В «Роскосмосе» заявили о невозможности вернуть посадочную платформу из Европы

Ведомости

Россия не сможет вернуть посадочную платформу «Казачок», построенную для научной миссии на Марс, из Европы, потому что авиасообщение ЕС и России прекратилось, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Струговца. К моменту запуска миссии ресурс наземного хранения «Казачка» закончится, поэтому придется строить новую платформу, добавил он.

«Изготовление новой посадочной платформы потребуется в связи с тем, что к следующей миссии (полету) большая часть агрегатов и приборов выработает свой ресурс наземного хранения», — заявил Струговец.

Ранее Европейское космическое агентство заявило, что не может далее сотрудничать с «Роскосмосом» по миссии ExoMars. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин ответил, что Россия сама проведет миссию, хотя подготовка к ней затянется на несколько лет. Российские инженеры воспроизведут посадочный модуль, рассказал он. У новой российской миссии не будет собственного марсохода, потому что в нем нет необходимости, а посадочная платформа уже является научно-исследовательской станцией.

Старт второй российско-европейской миссии на Марс откладывался несколько раз и должен был произойти в 2022 г. Платформа «Казачок» должна была доставить на Марс европейский марсоход Rosalind Franklin.

Ранее по теме: Рогозин анонсировал российскую экспедицию на Марс после отмены миссии ExoMars

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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