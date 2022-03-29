Метро Москвы продлит скидку на проезд на двух линиях до конца года
Московское метро продлит скидку на проезд в 50% на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской линиях (розовой) до конца этого года, говорится на сайте метрополитена. Скидка действует на поездки до 07:15 и с 8:45 до 9:15 по рабочим дням.
«Ежедневно по будням акцией "Время ранних" пользуются около 100 000 пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 млн руб. Чтобы сохранить комфортные и выгодные поездки для миллионов жителей, <...> мы продлеваем акцию до конца года», — заявил руководитель дептранса города Максим Ликсутов.
В пресс-службе метро отметили, что с начала акции вагоны на фиолетовой ветке метро в утренний час пик стали на 7% свободнее, а станции «Китай-город», «Полежаевская» и «Выхино» разгрузились на 21%, 20% и 18% соответственно.