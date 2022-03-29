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Метро Москвы продлит скидку на проезд на двух линиях до конца года

Ведомости

Московское метро продлит скидку на проезд в 50% на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской линиях (розовой) до конца этого года, говорится на сайте метрополитена. Скидка действует на поездки до 07:15 и с 8:45 до 9:15 по рабочим дням.

«Ежедневно по будням акцией "Время ранних" пользуются около 100 000 пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 млн руб. Чтобы сохранить комфортные и выгодные поездки для миллионов жителей, <...> мы продлеваем акцию до конца года», — заявил руководитель дептранса города Максим Ликсутов.

В пресс-службе метро отметили, что с начала акции вагоны на фиолетовой ветке метро в утренний час пик стали на 7% свободнее, а станции «Китай-город», «Полежаевская» и «Выхино» разгрузились на 21%, 20% и 18% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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