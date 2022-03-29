Метро Москвы продлит скидку на проезд на двух линиях до конца года

«Ежедневно по будням акцией "Время ранних" пользуются около 100 000 пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 млн руб. Чтобы сохранить комфортные и выгодные поездки для миллионов жителей, <...> мы продлеваем акцию до конца года», — заявил руководитель дептранса города Максим Ликсутов.