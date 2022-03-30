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Абрамченко: запасов сахара в России хватит до нового урожая свеклы

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Запасов сахара в России хватит до нового урожая сахарной свеклы в сентябре, на складах в настоящее время хранится около 2 млн т сахара, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия 1».

«Сахара достаточно, на складах у заводов его достаточно до нового урожая. Около 2 млн т сахара в стране есть. И его хватит до нового урожая. То есть до сентября месяца», — заявила Абрамченко (цитата по ТАСС).

Она напомнила, что правительство до 31 августа запретило вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Абрамченко пояснила, что сахар подорожал из-за роста издержек на логистику и упаковку. Также на стоимости продукта сказался дисбаланс розничной и оптовой цен и ажиотажный спрос.

«В настоящее время мы можем говорить, что уже ажиотажный спрос снижается. И последнюю неделю мы практически приблизились к нормальному потреблению сахара в сутки», — отметила Абрамченко.

В марте ФАС начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара — НКО «Cоюз сахаропроизводителей России», «Группа компаний «Русагро», «Русагро-Центр», «Продимекс», «ГК Доминант», «Торговый дом «Доминант» и «ЧеховСахар».

По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», цены на сахар для промышленных потребителей стали расти высокими темпами в феврале — марте 2022 г. Ситуация осложняется тем, что отпускные цены на сахар растут последние два года, добавили в «Асконде». По словам представителя организации, с января 2020 г. по январь 2022 г. стоимость сахара выросла с 20,4 до 52 руб. за 1 кг.

Кроме того, ФАС проводила проверку цепочек поставок сахара в магазины для недопущения задержек отгрузки товара в объекты розничной торговли. После этого регулятор возбудил антимонопольное дело в отношении «Магнита» и «Пятерочки» из-за недопоставок сахара, выявленных в Воронежской области. Признаки картельного сговора также обнаружили в действиях двух сахарных заводов «Агрокомплекса им. Ткачева» в Краснодарском крае и оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области. Также ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара в России – компании «Продимекс».

Ранее по теме: ФАС возбудила дело против крупнейшего российского производителя сахара

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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