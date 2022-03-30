Абрамченко: запасов сахара в России хватит до нового урожая свеклы

Кроме того, ФАС проводила проверку цепочек поставок сахара в магазины для недопущения задержек отгрузки товара в объекты розничной торговли. После этого регулятор возбудил антимонопольное дело в отношении «Магнита» и «Пятерочки» из-за недопоставок сахара, выявленных в Воронежской области. Признаки картельного сговора также обнаружили в действиях двух сахарных заводов «Агрокомплекса им. Ткачева» в Краснодарском крае и оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области. Также ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара в России – компании «Продимекс».