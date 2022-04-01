Посольство Нидерландов в России сообщило о частичной приостановке работы

«Из-за вторжения России в Украину мы были вынуждены приостановить часть нашей деятельности, пока не прекратится война. Мы возлагаем на Кремль ответственность за эту бессмысленную войну, которая уносит множество жизней – как мирных жителей Украины, так и российских солдат», — говорится ву сообщении посольства.