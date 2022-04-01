Посольство Нидерландов в России сообщило о частичной приостановке работы
Посольство Нидерландов в Москве сообщило о вынужденной приостановке части своей деятельности, следует из публикации в социальной сети на странице дипмиссии.
«Из-за вторжения России в Украину мы были вынуждены приостановить часть нашей деятельности, пока не прекратится война. Мы возлагаем на Кремль ответственность за эту бессмысленную войну, которая уносит множество жизней – как мирных жителей Украины, так и российских солдат», — говорится ву сообщении посольства.
Дипломаты Нидерландов также указали, что «в настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом».
29 марта министр иностранных дел страны Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды приняли решение выслать 17 российских дипломатов. При этом он назвал российских дипработников «разведчиками, которые работают при российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием».