ВЦИОМ сообщил о росте уровня одобрения деятельности Путина

23 марта ВЦИОМ сообщил, что с начала военной спецоперации на Украине число поддерживающих ее россиян выросло. 25 февраля, на следующий день после ее начала, о поддержке говорили 65% опрошенных ВЦИОМом россиян, 17 марта – уже 74%. Скорее не поддерживали – соответственно 25 и 17%. Вначале затруднялись дать ответ 10%, а в марте – 9%. Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) также показывают, что доля россиян, которые считают правильным решение начать спецоперацию на Украине, за три недели выросла на 8 п. п. до 73%, доля несогласных с таким решением снизилась на 3 п. п. и составила 14%.