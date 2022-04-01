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ВЦИОМ сообщил о росте уровня одобрения деятельности Путина

Ведомости

Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину вырос за неделю на 0,4 п. п. и составил 81%, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Из результатов опроса также следует, что показатель одобрения деятельности президента за прошедшую неделю составил 79%, увеличившись на 1,1 п. п. в сравнении с предыдущей неделей.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81% респондентов — плюс 0,4 п. п. за неделю», — говорится в сообщении ВЦИОМа. Доверие премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 63,1% опрошенных, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 41,1%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 27,5%, лидеру фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 27,1% россиян.

Положительно оценивают работу премьер-министра и правительства России 51,8% и 52,4% опрошенных соответственно. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41%, КПРФ — 11,2%, ЛДПР — 8,5%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,8% и «Новые люди» — 4,6%.

23 марта ВЦИОМ сообщил, что с начала военной спецоперации на Украине число поддерживающих ее россиян выросло. 25 февраля, на следующий день после ее начала, о поддержке говорили 65% опрошенных ВЦИОМом россиян, 17 марта – уже 74%. Скорее не поддерживали – соответственно 25 и 17%. Вначале затруднялись дать ответ 10%, а в марте – 9%. Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) также показывают, что доля россиян, которые считают правильным решение начать спецоперацию на Украине, за три недели выросла на 8 п. п. до 73%, доля несогласных с таким решением снизилась на 3 п. п. и составила 14%.

Ранее по теме: ФОМ: 73% россиян поддерживают решение провести спецоперацию на Украине
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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