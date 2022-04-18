Замминистра транспорта Богданов освобожден от должности
Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов освобожден от должности по собственному желанию, следует из соответствующего распоряжения правительства.
«Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Богданов занял должность замглавы Минтранса в декабре 2020 г. и курировал вопросы цифровизации транспортной отрасли. До перехода в ведомство он работал заместителем гендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям.
11 апреля президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС Виктора Ничипорчука, который курировал вопросы цифровизации, автоматизации и перевода подразделений МЧС на новые технологии.