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Замминистра транспорта Богданов освобожден от должности

Ведомости

Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов освобожден от должности по собственному желанию, следует из соответствующего распоряжения правительства.

«Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Богданов занял должность замглавы Минтранса в декабре 2020 г. и курировал вопросы цифровизации транспортной отрасли. До перехода в ведомство он работал заместителем гендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям.

11 апреля президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС Виктора Ничипорчука, который курировал вопросы цифровизации, автоматизации и перевода подразделений МЧС на новые технологии.

Ранее по теме: Путин освободил от должности замглавы МЧС России Ничипорчука

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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