В Ульяновской области неизвестный открыл стрельбу в детском саду

По словам собеседника агентства, мужчина с оружием вошел в детский сад во время тихого часа. Он застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой. Мотивы нападавшего неизвестны. «РИА Новости» со ссылкой на власти региона пишут, что в результате стрельбы погибли четыре человека.