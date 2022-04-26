В Ульяновской области неизвестный открыл стрельбу в детском саду
Неизвестный мужчина в Ульяновской области и открыл стрельбу в детском саду, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Речь идет о детском саде в поселке Вешкайма.
По словам собеседника агентства, мужчина с оружием вошел в детский сад во время тихого часа. Он застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой. Мотивы нападавшего неизвестны. «РИА Новости» со ссылкой на власти региона пишут, что в результате стрельбы погибли четыре человека.
По предварительным данным, мужчина стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27. Telegram-канал Baza утверждает, что стрелявшего зовут Александр, ему 68 лет. Правоохранительные органы подозревают, что нападавшим был именно он, так как ружье зарегистрировано на него. В поселке Вешкайма, согласно открытым данным, проживают 5400 человек.