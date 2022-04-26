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В Ульяновской области неизвестный открыл стрельбу в детском саду

Ведомости

Неизвестный мужчина в Ульяновской области и открыл стрельбу в детском саду, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Речь идет о детском саде в поселке Вешкайма.

По словам собеседника агентства, мужчина с оружием вошел в детский сад во время тихого часа. Он застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой. Мотивы нападавшего неизвестны. «РИА Новости» со ссылкой на власти региона пишут, что в результате стрельбы погибли четыре человека.

По предварительным данным, мужчина стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27. Telegram-канал Baza утверждает, что стрелявшего зовут Александр, ему 68 лет. Правоохранительные органы подозревают, что нападавшим был именно он, так как ружье зарегистрировано на него. В поселке Вешкайма, согласно открытым данным, проживают 5400 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных