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Власти Тверской области сообщили о 18 погибших при пожаре в НИИ Минобороны

Ведомости

Власти официально подтвердили смерть 18 человек при пожаре в ЦНИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери 21 апреля, 5 погибших опознаны, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

«Сейчас продолжается разбор завалов в здании НИИ и опознание останков погибших при пожаре. Со стороны правительства региона оказывается все необходимое содействие. На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 18 человек, опознано пятеро из них», — говорится в сообщении.

По поручению губернатора Игоря Рудени пострадавшим и семьям погибших окажут поддержку. Семьи погибших получат ее после идентификации тел, пояснили в правительстве. В пресс-службе добавили, что у госпитализированных после пожара сохраняется положительная динамика, им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Возгорание произошло на втором этаже административного корпуса НИИ, заявили ранее в командовании гарнизона. Площадь пожара составила 1500 кв. м, крыша здания частично обрушилась. Персонал института эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара в ЦНИИ, ведомство примет меры для привлечения виновных к ответственности, сообщили в его пресс-службе. 

Пресс-служба правительства Тверской области ранее сообщала, что в результате пожара пострадали 27 человек, 13 человек были госпитализированы в больницы города. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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