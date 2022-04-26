Власти Тверской области сообщили о 18 погибших при пожаре в НИИ Минобороны
Власти официально подтвердили смерть 18 человек при пожаре в ЦНИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери 21 апреля, 5 погибших опознаны, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.
«Сейчас продолжается разбор завалов в здании НИИ и опознание останков погибших при пожаре. Со стороны правительства региона оказывается все необходимое содействие. На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 18 человек, опознано пятеро из них», — говорится в сообщении.
По поручению губернатора Игоря Рудени пострадавшим и семьям погибших окажут поддержку. Семьи погибших получат ее после идентификации тел, пояснили в правительстве. В пресс-службе добавили, что у госпитализированных после пожара сохраняется положительная динамика, им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Возгорание произошло на втором этаже административного корпуса НИИ, заявили ранее в командовании гарнизона. Площадь пожара составила 1500 кв. м, крыша здания частично обрушилась. Персонал института эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара в ЦНИИ, ведомство примет меры для привлечения виновных к ответственности, сообщили в его пресс-службе.
Пресс-служба правительства Тверской области ранее сообщала, что в результате пожара пострадали 27 человек, 13 человек были госпитализированы в больницы города.