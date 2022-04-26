Власти Тверской области сообщили о 18 погибших при пожаре в НИИ Минобороны

По поручению губернатора Игоря Рудени пострадавшим и семьям погибших окажут поддержку. Семьи погибших получат ее после идентификации тел, пояснили в правительстве. В пресс-службе добавили, что у госпитализированных после пожара сохраняется положительная динамика, им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.