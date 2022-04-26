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В мире зафиксирована минимальная с марта 2020 года смертность от COVID-19

Ведомости

Число зафиксированных в мире смертей из-за коронавируса в период с 18 по 24 апреля достигло минимального уровня с марта 2020 г., сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По словам Гебрейесуса, на прошедшей неделе в ВОЗ поступила информация о чуть более чем 15 000 летальных исходов. «Число сообщений о заражениях и смертях продолжает снижаться в мире в целом, что является очень воодушевляющей и хорошей новостью. Это самый низкий недельный показатель с марта 2020 г.», – сказал гендиректор ВОЗ на брифинге в Женеве.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России в период с 18 по 24 апреля было зафиксировано 62 420 новых случаев заболевания коронавирусом, умерло 1402 человека. Неделей ранее заболеваемость в России достигала 78 657 новых случаев, умерли от коронавируса 1784 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных