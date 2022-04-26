В мире зафиксирована минимальная с марта 2020 года смертность от COVID-19
Число зафиксированных в мире смертей из-за коронавируса в период с 18 по 24 апреля достигло минимального уровня с марта 2020 г., сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.
По словам Гебрейесуса, на прошедшей неделе в ВОЗ поступила информация о чуть более чем 15 000 летальных исходов. «Число сообщений о заражениях и смертях продолжает снижаться в мире в целом, что является очень воодушевляющей и хорошей новостью. Это самый низкий недельный показатель с марта 2020 г.», – сказал гендиректор ВОЗ на брифинге в Женеве.
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России в период с 18 по 24 апреля было зафиксировано 62 420 новых случаев заболевания коронавирусом, умерло 1402 человека. Неделей ранее заболеваемость в России достигала 78 657 новых случаев, умерли от коронавируса 1784 человека.