На «Госуслугах» открылась досрочная подача заявления на выплаты на детей 8-17 лет

В министерстве отметили, что заявление будет рассматриваться 10 рабочих дней, но в отдельных случаях процесс может занять больше времени — в таком случае семья получит уведомление. Пособие будет рассчитываться с 1 апреля, поэтому при его назначении в мае семья получит деньги и за предыдущий месяц. Заявление можно подать позднее, однако при обращении до 1 октября семья получит пособие за весь период с 1 апреля, если в апреле ребенку исполнилось 8 лет.