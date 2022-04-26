На «Госуслугах» открылась досрочная подача заявления на выплаты на детей 8-17 лет
Заявления на ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет можно заполнять с 26 апреля на портале госуслуг, 1 мая они автоматически отправятся на рассмотрение в ПФР, говорится в Telegram-канале Минтруда.
В министерстве отметили, что заявление будет рассматриваться 10 рабочих дней, но в отдельных случаях процесс может занять больше времени — в таком случае семья получит уведомление. Пособие будет рассчитываться с 1 апреля, поэтому при его назначении в мае семья получит деньги и за предыдущий месяц. Заявление можно подать позднее, однако при обращении до 1 октября семья получит пособие за весь период с 1 апреля, если в апреле ребенку исполнилось 8 лет.
«Досрочное заполнение заявления не влияет на сроки его рассмотрения. И те заявления, которые заполнены 26 апреля, и те заявления, которые заполнены 30 апреля, поступят в ПФР 1 мая. С 1 мая заявление можно подать не только онлайн, но и очно в клиентских службах ПФР или МФЦ», — добавили в Минтруде.
8 марта президент России Владимир Путин анонсировал выплаты на детей 8-17 лет, которые живут в семьях с невысокими доходами. Затем министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. Премьер-министр Михаил Мишустин оценил расходы на пособие в 2022 г. в 505 млрд руб.