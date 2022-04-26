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Общество

На «Госуслугах» открылась досрочная подача заявления на выплаты на детей 8-17 лет

Ведомости

Заявления на ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет можно заполнять с 26 апреля на портале госуслуг, 1 мая они автоматически отправятся на рассмотрение в ПФР, говорится в Telegram-канале Минтруда.

В министерстве отметили, что заявление будет рассматриваться 10 рабочих дней, но в отдельных случаях процесс может занять больше времени — в таком случае семья получит уведомление. Пособие будет рассчитываться с 1 апреля, поэтому при его назначении в мае семья получит деньги и за предыдущий месяц. Заявление можно подать позднее, однако при обращении до 1 октября семья получит пособие за весь период с 1 апреля, если в апреле ребенку исполнилось 8 лет. 

«Досрочное заполнение заявления не влияет на сроки его рассмотрения. И те заявления, которые заполнены 26 апреля, и те заявления, которые заполнены 30 апреля, поступят в ПФР 1 мая. С 1 мая заявление можно подать не только онлайн, но и очно в клиентских службах ПФР или МФЦ», — добавили в Минтруде.

8 марта президент России Владимир Путин анонсировал выплаты на детей 8-17 лет, которые живут в семьях с невысокими доходами. Затем министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. Премьер-министр Михаил Мишустин оценил расходы на пособие в 2022 г. в 505 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных