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Политика

СБУ сообщила о задержании в Испании украинского политика Шария

Ведомости

В Испании по подозрению в госизмене задержали украинского журналиста, блогера и председателя названной его именем партии Анатолия Шария, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). По данным ведомства, его задержали 4 мая.

СБУ подозревает Шария в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению следователей СБУ, он «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере». «Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — говорится в сообщении СБУ.

В интервью и выступлениях блогера, как сообщает СБУ, есть «факты его подрывной деятельности против Украины». В 2021 г. Шарию объявили о подозрениях в отношении него. Сам Шарий на своей странице в Twitter выразил благодарность СБУ за публичное заявление о подозрениях в его адрес. Он отметил, что теперь ему не нужно «лишний раз» доказывать Евросоюзу (ЕС), что дела против него являются политическими.

Анатолий Шарий — основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО после начала спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных