СБУ сообщила о задержании в Испании украинского политика Шария
В Испании по подозрению в госизмене задержали украинского журналиста, блогера и председателя названной его именем партии Анатолия Шария, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). По данным ведомства, его задержали 4 мая.
СБУ подозревает Шария в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению следователей СБУ, он «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере». «Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — говорится в сообщении СБУ.
В интервью и выступлениях блогера, как сообщает СБУ, есть «факты его подрывной деятельности против Украины». В 2021 г. Шарию объявили о подозрениях в отношении него. Сам Шарий на своей странице в Twitter выразил благодарность СБУ за публичное заявление о подозрениях в его адрес. Он отметил, что теперь ему не нужно «лишний раз» доказывать Евросоюзу (ЕС), что дела против него являются политическими.
Анатолий Шарий — основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО после начала спецоперации на Украине.