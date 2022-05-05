СБУ сообщила о задержании в Испании украинского политика Шария

В интервью и выступлениях блогера, как сообщает СБУ, есть «факты его подрывной деятельности против Украины». В 2021 г. Шарию объявили о подозрениях в отношении него. Сам Шарий на своей странице в Twitter выразил благодарность СБУ за публичное заявление о подозрениях в его адрес. Он отметил, что теперь ему не нужно «лишний раз» доказывать Евросоюзу (ЕС), что дела против него являются политическими.