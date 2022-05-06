Минкультуры назвало фейком приказ об отсрочке для работников культуры
Министерство культуры России не издавало приказ «О предварительном бронировании ценных сотрудников учреждений культуры в условиях грядущей всеобщей мобилизации», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Telegram-каналы ранее распространяли копию документа, подготовленного якобы первым замминистра культуры Сергеем Обрывалиным. В соответствии с ним, департамент правового регулирования должен был подготовить списки ценных сотрудников и культурных деятелей для получения отсрочки от мобилизации. «Такого приказа Министерства культуры не существует. Это фейк», — сообщили в ведомстве.
3 мая американский телеканал CNN сообщил, что в России якобы могут объявить мобилизацию 9 мая. Телеканал сослался на заявление главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, который высказывал такое предположение.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг эту информацию, назвав «чушью». Председатель Госдумы Вячеслав Володин также подчеркивал, что мобилизации в России не будет.
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и проведение комплекса мероприятий по переводу экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе граждане обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.