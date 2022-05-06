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Общество

Минкультуры назвало фейком приказ об отсрочке для работников культуры

Ведомости

Министерство культуры России не издавало приказ «О предварительном бронировании ценных сотрудников учреждений культуры в условиях грядущей всеобщей мобилизации», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Telegram-каналы ранее распространяли копию документа, подготовленного якобы первым замминистра культуры Сергеем Обрывалиным. В соответствии с ним, департамент правового регулирования должен был подготовить списки ценных сотрудников и культурных деятелей для получения отсрочки от мобилизации. «Такого приказа Министерства культуры не существует. Это фейк», — сообщили в ведомстве.

3 мая американский телеканал CNN сообщил, что в России якобы могут объявить мобилизацию 9 мая. Телеканал сослался на заявление главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, который высказывал такое предположение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг эту информацию, назвав «чушью». Председатель Госдумы Вячеслав Володин также подчеркивал, что мобилизации в России не будет.

Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и проведение комплекса мероприятий по переводу экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе граждане обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.

Ранее по теме: Спикер Госдумы Володин заявил об отсутствии планов по мобилизации
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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