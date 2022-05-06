Группа мирных жителей вышла с завода «Азовсталь» в Мариуполе

Ранее сегодня генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с «Азовстали» и прилегающих к заводу территорий эвакуировали около 500 человек. Штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что было эвакуировано 518 человек, в том числе 67 детей.