Группа мирных жителей вышла с завода «Азовсталь» в Мариуполе
Группу из 12 мирных жителей, включая нескольких детей, которых украинские националисты удерживали на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, вывезли с территории предприятия на автобусе, сообщили «РИА Новости» с места событий. Автобус с людьми выехал через проходную завода.
Ранее сегодня генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с «Азовстали» и прилегающих к заводу территорий эвакуировали около 500 человек. Штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что было эвакуировано 518 человек, в том числе 67 детей.
21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя, бои за который начались в конце февраля. Шойгу рассказал, что остатки боевиков укрылись на территории «Азовстали». Путин заявил, что считает штурм нецелесообразным. Президент приказал отменить штурм и заблокировать промзону.
Позднее Минобороны России объявило режим тишины и создало гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей. Боевикам предложили сложить оружие и сдаться в плен. 4 мая Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российских военных, в нем налаживается мирная жизнь.