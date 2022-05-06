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Группа мирных жителей вышла с завода «Азовсталь» в Мариуполе

Ведомости

Группу из 12 мирных жителей, включая нескольких детей, которых украинские националисты удерживали на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, вывезли с территории предприятия на автобусе, сообщили «РИА Новости» с места событий. Автобус с людьми выехал через проходную завода.

Ранее сегодня генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с «Азовстали» и прилегающих к заводу территорий эвакуировали около 500 человек. Штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что было эвакуировано 518 человек, в том числе 67 детей.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя, бои за который начались в конце февраля. Шойгу рассказал, что остатки боевиков укрылись на территории «Азовстали». Путин заявил, что считает штурм нецелесообразным. Президент приказал отменить штурм и заблокировать промзону.

Позднее Минобороны России объявило режим тишины и создало гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей. Боевикам предложили сложить оружие и сдаться в плен. 4 мая Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российских военных, в нем налаживается мирная жизнь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных