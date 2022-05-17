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Губернатор Курской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Ведомости

Приграничное село Алексеевка в Курской области было обстреляно из крупнокалиберного оружия 17 мая около 05:00, в результате никто не пострадал, повреждены три жилых дома, автомобиль и здание школы, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», — сообщил Старовойт. Он добавил, что ответным огнем российские пограничники подавили обстрел. Специалисты уже разбираются в деталях на месте происшествия.

С начала спецоперации России на Украине власти приграничных регионов РФ сообщают об обстрелах с украинской стороны. 15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Середа пострадал один мирный житель. 13 мая он сообщил о семи пострадавших и одном погибшем в результате обстрела села Солохи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных