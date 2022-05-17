Губернатор Курской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», — сообщил Старовойт. Он добавил, что ответным огнем российские пограничники подавили обстрел. Специалисты уже разбираются в деталях на месте происшествия.