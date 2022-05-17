Губернатор Курской области сообщил об обстреле села со стороны Украины
Приграничное село Алексеевка в Курской области было обстреляно из крупнокалиберного оружия 17 мая около 05:00, в результате никто не пострадал, повреждены три жилых дома, автомобиль и здание школы, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», — сообщил Старовойт. Он добавил, что ответным огнем российские пограничники подавили обстрел. Специалисты уже разбираются в деталях на месте происшествия.
С начала спецоперации России на Украине власти приграничных регионов РФ сообщают об обстрелах с украинской стороны. 15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Середа пострадал один мирный житель. 13 мая он сообщил о семи пострадавших и одном погибшем в результате обстрела села Солохи.