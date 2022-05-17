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Общество

Минздрав сообщил об устранении дефицита лекарств для щитовидной железы

Ведомости

Дефицит препаратов от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы в России был устранен, сообщил Минздрав.

В министерстве рассказали со ссылкой на данные Росздравнадзора, что с начала этого года в гражданский оборот выпустили более 1,6 млн упаковок препаратов с международным непатентованным названием Карбамазепин, которые используются для лечения эпилепсии. Показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в обороте находится более 2,3 млн препаратов с МНН Карбамазепин.

В пресс-службе добавили, что в этом году в гражданский оборот выпустили более 7,6 млн упаковок препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы с НММ левотироксин натрия. Сейчас в обороте находится более 11,3 млн упаковок таких лекарств.

«Принятые меры совместно с производителями и дистрибьютерами лекарственных препаратов позволили нормализовать ситуацию, возникшую в результате ажиотажного спроса», — заявили в Минздраве.

После начала спецоперации на Украине в России наблюдался ажиотажный спрос на различные препараты, в том числе для лечения щитовидной железы. 22 марта «Ведомости» сообщили со ссылкой на опрос 3317 докторов сообщества «ВрачиРФ», что в российских аптеках не хватает более 80 наименований лекарств, в том числе препаратов для лечения щитовидной железы – эутирокса и L-тироксина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных