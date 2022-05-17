Минздрав сообщил об устранении дефицита лекарств для щитовидной железы
Дефицит препаратов от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы в России был устранен, сообщил Минздрав.
В министерстве рассказали со ссылкой на данные Росздравнадзора, что с начала этого года в гражданский оборот выпустили более 1,6 млн упаковок препаратов с международным непатентованным названием Карбамазепин, которые используются для лечения эпилепсии. Показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в обороте находится более 2,3 млн препаратов с МНН Карбамазепин.
В пресс-службе добавили, что в этом году в гражданский оборот выпустили более 7,6 млн упаковок препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы с НММ левотироксин натрия. Сейчас в обороте находится более 11,3 млн упаковок таких лекарств.
«Принятые меры совместно с производителями и дистрибьютерами лекарственных препаратов позволили нормализовать ситуацию, возникшую в результате ажиотажного спроса», — заявили в Минздраве.
После начала спецоперации на Украине в России наблюдался ажиотажный спрос на различные препараты, в том числе для лечения щитовидной железы. 22 марта «Ведомости» сообщили со ссылкой на опрос 3317 докторов сообщества «ВрачиРФ», что в российских аптеках не хватает более 80 наименований лекарств, в том числе препаратов для лечения щитовидной железы – эутирокса и L-тироксина.