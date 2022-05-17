Минздрав сообщил об устранении дефицита лекарств для щитовидной железы

В министерстве рассказали со ссылкой на данные Росздравнадзора, что с начала этого года в гражданский оборот выпустили более 1,6 млн упаковок препаратов с международным непатентованным названием Карбамазепин, которые используются для лечения эпилепсии. Показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в обороте находится более 2,3 млн препаратов с МНН Карбамазепин.