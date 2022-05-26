Россияне оценили степень страха заразиться оспой обезьян

На вопрос, готовы ли они сделать прививку от оспы, 16% ответили «однозначно да», 23% — «скорее да». Точно не готов прививаться 31% опрошенных, скорее не готовы 30% россиян. Чаще всего не хотят делать прививку те, кто прошел вакцинацию от коронавируса: 41% из них скорее против, а 42% — однозначно против.