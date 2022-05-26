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Общество

Россияне оценили степень страха заразиться оспой обезьян

Ведомости

Только 8% россиян очень боятся заразиться оспой обезьян, которая недавно начала распространятся в мире, 32% опрошенных немного боятся заражения, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Согласно исследованию, россияне старше 45 лет боятся оспы обезьян больше, чем молодые, при этом вируса в большей степени опасаются женщины — 11% против 7% мужчин. Среди респондентов младше 43 лет очень боятся заражения 3%, а совсем не боятся 63%; среди опрошенных старше 45 лет показатели составляют 8% и 57% соответственно. 

На вопрос, готовы ли они сделать прививку от оспы, 16% ответили «однозначно да», 23% — «скорее да». Точно не готов прививаться 31% опрошенных, скорее не готовы 30% россиян. Чаще всего не хотят делать прививку те, кто прошел вакцинацию от коронавируса: 41% из них скорее против, а 42% — однозначно против.

Вакцинация от вируса человеческой оспы входила в календарь прививок СССР людей до 1979 года рождения. Те, что родились позднее, в большинстве не были вакцинированы. Сейчас такие прививки делают только врачам, у которых есть высокий риск заражения оспой, поясняли ранее в Роспотребнадзоре.

Случаи заражения оспой обезьян обнаружены уже в более 10 странах, включая США, Канаду, Австралию, Испанию, Португалию, Великобританию, Германию, Италию, Францию и Швецию. В Роспотребнадзоре в свою очередь оценивают вероятность завоза в Россию оспы обезьян как низкую из-за ограничений авиаперевозок. Пока в стране не зафиксировано случаев заболевания.

Ранее по теме: Чем опасна для людей оспа обезьян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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