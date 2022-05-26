Россияне оценили степень страха заразиться оспой обезьян
Согласно исследованию, россияне старше 45 лет боятся оспы обезьян больше, чем молодые, при этом вируса в большей степени опасаются женщины — 11% против 7% мужчин. Среди респондентов младше 43 лет очень боятся заражения 3%, а совсем не боятся 63%; среди опрошенных старше 45 лет показатели составляют 8% и 57% соответственно.
На вопрос, готовы ли они сделать прививку от оспы, 16% ответили «однозначно да», 23% — «скорее да». Точно не готов прививаться 31% опрошенных, скорее не готовы 30% россиян. Чаще всего не хотят делать прививку те, кто прошел вакцинацию от коронавируса: 41% из них скорее против, а 42% — однозначно против.
Вакцинация от вируса человеческой оспы входила в календарь прививок СССР людей до 1979 года рождения. Те, что родились позднее, в большинстве не были вакцинированы. Сейчас такие прививки делают только врачам, у которых есть высокий риск заражения оспой, поясняли ранее в Роспотребнадзоре.
Случаи заражения оспой обезьян обнаружены уже в более 10 странах, включая США, Канаду, Австралию, Испанию, Португалию, Великобританию, Германию, Италию, Францию и Швецию. В Роспотребнадзоре в свою очередь оценивают вероятность завоза в Россию оспы обезьян как низкую из-за ограничений авиаперевозок. Пока в стране не зафиксировано случаев заболевания.